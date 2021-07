Pekarík pôjde aj v desiatej sezóne v Herthe na plný plyn

Berlín 20. júla (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Peter Pekarík po prvý raz od návratu z ME 2020 trénoval so spoluhráčmi z Herthy Berlín. S nemeckým bundesligistom sa koncom minulého týždňa dohodol na ročnom predĺžení zmluvy. V Herthe bude pôsobiť už desiatu sezónu.



"Prvá časť tréningu s chlapcami a loptou bola perfektná. Zvyšok som absolvoval so športovým terapeutom. Postupujem krok za krokom smerom dopredu. V mužstve prišlo k mnohých zmenám, to potrebuje čas. Kvalita tu však je a túto musíme ukázať," citoval slová skúseného obrancu internetový portál herthabsc.com.



Pekarík považuje minulú sezónu, v ktorej skončil berlínsky klub štrnásty, za mimoriadne ťažkú: "Pre mňa osobne bola však jednou z najlepších v uplynulých rokoch. Strelil som štyri góly vrátane pohárového, toľko sa mi ešte nikdy nepodarilo. Preto som osobne spokojný, ale ako tím sme celkom neobstáli a to samozrejme všetko prekryje. V budúcej sezóne chcem byť dobrou voľbou pre trénera. Som v dobrej kondícii, motivovaný a pôjdem opäť na plný plyn. Chcem pomôcť mužstvu mojimi skúsenosťami a byť vždy k dispozícii, keď ma tím bude potrebovať."



Tridsaťštyriročný Slovák opúšťa tréning ako jeden z posledných. "Už dlho pracujem s mojim telom. Hlavne pred a po tréningu, okrem toho som si prispôsobil výživu. Samozrejme musím v mojom veku trochu viac dbať na regeneráciu, ale cítim sa v poriadku. Aj teraz po krátkej dovolenke. Prvý týždeň som strávil u rodiny na Slovensku, ktorú som pre pandémiu koronavírusu skoro rok nevidel. Naozaj som si to tam užil. Potom sme boli s manželkou v Antalyi," prezradil.



Pekarík, ktorý je najdlhšie pôsobiacim hráčom v Herthe, zatiaľ neuvažuje nad termínom ukončenia kariéry: "Pokiaľ budem v poriadku, budem hrať. Koncentrujem sa na prítomnosť a aktuálnu sezónu. Ešte mám veľa času na premýšľanie, čo bude potom."



Pravý obranca obliekol reprezentačný dres v 104 dueloch a rád by pridal ďalšie. "V slovenskej reprezentácii sa cítim dobre a reprezentovať krajinu je samozrejme niečo mimoriadne. Odohral som už viac ako sto stretnutí a veľa to pre mňa znamená. Rád by som pomohol aj v budúcnosti. EURO 2020 som si užil, aj keď nám chýbal kúsok šťastia," zakončil Pekarík.