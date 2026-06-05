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Pekarík sa rozlúčil s reprezentáciou, proti Č. Hore odohral 22 minút

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Na snímke slovenský futbalista Peter Pekarík s manželkou Lujzou po zápase základnej E-skupiny Slovensko - Rumunsko na ME 2024 vo futbale v nemeckom meste Frankfurt nad Mohanom 26. júna 2024. Foto: TASR - Martin Baumann

Duel sa stal pre neho nezabudnuteľným aj tým, že hymnu zaspievala jeho manželka Lujza.

Autor TASR
Košice 5. júna (TASR) - Slovenský futbalista Peter Pekarík odohral úvodných 22. minút zápasu proti Čiernej Hore, po ktorých sa za mohutných ovácií Košickej futbalovej arény rozlúčil s najcennejším dresom. Slovenský tím priviedol na trávnik v pozícii kapitána a piatkový prípravný duel sa stal pre neho nezabudnuteľným aj tým, že hymnu zaspievala jeho manželka Lujza. Na trávniku ho v 22. minúte vystriedal Hugo Pavek, kapitánsku pásku si prevzal Ondrej Duda.

Pre 39-ročného obrancu to bol 138. zápas v reprezentácii a vyrovnal sa tým rekordérovi Marekovi Hamšíkovi. Pekarík dostal od vedenia Slovenského futbalového dresu aj pamätný dres s číslom 2. Z trávnika odišiel za stavu 1:0. Slovenský tím sa ujal vedenia v 4. minúte zásluhou Róberta Boženíka.
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