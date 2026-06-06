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Pekarík skončil v reprezentácii na čísle 138: „O tom som ani nesníval“
Podľa dohody, ktorú mal s trénerom Vladimírom Weissom st., odohral iba úvodných 22 minút.
Autor TASR
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Košice 6. júna (TASR) - Desaťtisíc divákov, hymna v podaní manželky a záverečných 22 minút na trávniku. Slovenský futbalový obranca Peter Pekarík mal slzy na krajíčku, keď sa v prípravnom zápase proti Čiernej Hore lúčil s reprezentačnou kariérou. „Už deň pred zápasom som dostal stovky správ. Keď sa začalo hrať, tak zo mňa už všetko opadlo,“ poznamenal Pekarík.
Podľa dohody, ktorú mal s trénerom Vladimírom Weissom st., odohral iba úvodných 22 minút. Následne trávnik opustil za stavu 1:0, kapitánsku pásku odovzdal Ondrejovi Dudovi a vystriedal ho Hugo Pavek. V tom čase už mal Pekarík za sebou aj nevšedný zážitok, keď v jeho rozlúčkovom zápase zaspievala slovenskú hymnu jeho manželka Lujza. „Jeden z najsilnejších momentov kariéry. Som jej za to veľmi vďačný. Je mi veľkou oporou a vďačím jej za celú kariéru. Vždy stojí pri mne s pozitívnou energiou a pokojom. Dodáva mi silu a som šťastný, že ju mám pri sebe,“ uviedol Pekarík. Duel v Košickej futbalovej aréne dosledoval iba z lavičky, jeho spoluhráči napokon remizovali 2:2.
Tréneri aj spoluhráči sa vyjadrovali s veľkým rešpektom k futbalovej dlhovekosti Petra Pekaríka, pričom ocenili aj jeho mimoriadnu pracovnú morálku a disciplínu. Aj skúsený obranca vyzdvihol podobné atribúty pri otázke, čomu vďačí za 20 rokov v národnom drese. „Je to hlavne tou pracovitosťou, disciplínou a životosprávou, v ktorej som nehľadal žiadne kompromisy. Človek príde až v neskoršom veku na to, že futbal mu to vráti. Mne to vrátil stonásobne. Aj dnes sa cítim fyzicky veľmi dobre a za to vďačím práve tej disciplíne, životospráve a pracovitosti. Myslím si, že v tom nepoľavím ani po kariére,“ konštatoval Pekarík.
V najcennejšom drese odohral 138 zápasov, strelil v nich dva góly. Ak by nastúpil ešte aspoň do jedného, stal by sa novým slovenským rekordérom. V súčasnosti figuruje na prvom mieste s Marekom Hamšíkom, ktorého doterajší rekord vyrovnal štartom proti Čiernej Hore. „Je to úžasné číslo, ani som o ňom nesníval. Každý jeden zápas v reprezentácii si veľmi vážim. S „Hamšom“ sme mali veľa rozhovorov o tejto téme. Som rád, že končím na rovnakom čísle ako on. Veľa som s ním zažil v reprezentácii. Je to pekná symbolika,“ konštatoval Pekarík. Tréner Vladimír Weiss i útočník Róbert Boženík po zápase prezradili, že Pekarík sa v kabíne prezentoval aj zaujímavým príhovorom. „Veľmi pekne som sa spoluhráčom za všetko poďakoval, takisto aj realizačnému tímu. Snažil som sa ich aj motivovať na zápas. Nie je to jednoduché, pretože už je čas dovoleniek. Som rád, že išli naplno a že mi dopriali takú krásnu rozlúčku.“
Už bývalý reprezentant, ktorý koncom októbra oslávi 40-tku, ešte nemá jasno v otázke pokračovania kariéry. „S manželkou si teraz doprajeme pár dní voľna a potom sa rozhodneme ako ďalej. Mám ponuku z Herthy Berlín, aby som ešte pokračoval v aktívnej kariére. Uvidím, či sa rozhodnem ísť ešte do jednej sezóny. Fyzicky sa cítim stále dobre, no chcem si ešte všetko uležať v hlave. Doteraz smerovala všetka koncentrácia na tento reprezentačný zraz a chvíľku ešte bude trvať, kým ho absorbujem,“ dodal Peter Pekarík.
Podľa dohody, ktorú mal s trénerom Vladimírom Weissom st., odohral iba úvodných 22 minút. Následne trávnik opustil za stavu 1:0, kapitánsku pásku odovzdal Ondrejovi Dudovi a vystriedal ho Hugo Pavek. V tom čase už mal Pekarík za sebou aj nevšedný zážitok, keď v jeho rozlúčkovom zápase zaspievala slovenskú hymnu jeho manželka Lujza. „Jeden z najsilnejších momentov kariéry. Som jej za to veľmi vďačný. Je mi veľkou oporou a vďačím jej za celú kariéru. Vždy stojí pri mne s pozitívnou energiou a pokojom. Dodáva mi silu a som šťastný, že ju mám pri sebe,“ uviedol Pekarík. Duel v Košickej futbalovej aréne dosledoval iba z lavičky, jeho spoluhráči napokon remizovali 2:2.
Tréneri aj spoluhráči sa vyjadrovali s veľkým rešpektom k futbalovej dlhovekosti Petra Pekaríka, pričom ocenili aj jeho mimoriadnu pracovnú morálku a disciplínu. Aj skúsený obranca vyzdvihol podobné atribúty pri otázke, čomu vďačí za 20 rokov v národnom drese. „Je to hlavne tou pracovitosťou, disciplínou a životosprávou, v ktorej som nehľadal žiadne kompromisy. Človek príde až v neskoršom veku na to, že futbal mu to vráti. Mne to vrátil stonásobne. Aj dnes sa cítim fyzicky veľmi dobre a za to vďačím práve tej disciplíne, životospráve a pracovitosti. Myslím si, že v tom nepoľavím ani po kariére,“ konštatoval Pekarík.
V najcennejšom drese odohral 138 zápasov, strelil v nich dva góly. Ak by nastúpil ešte aspoň do jedného, stal by sa novým slovenským rekordérom. V súčasnosti figuruje na prvom mieste s Marekom Hamšíkom, ktorého doterajší rekord vyrovnal štartom proti Čiernej Hore. „Je to úžasné číslo, ani som o ňom nesníval. Každý jeden zápas v reprezentácii si veľmi vážim. S „Hamšom“ sme mali veľa rozhovorov o tejto téme. Som rád, že končím na rovnakom čísle ako on. Veľa som s ním zažil v reprezentácii. Je to pekná symbolika,“ konštatoval Pekarík. Tréner Vladimír Weiss i útočník Róbert Boženík po zápase prezradili, že Pekarík sa v kabíne prezentoval aj zaujímavým príhovorom. „Veľmi pekne som sa spoluhráčom za všetko poďakoval, takisto aj realizačnému tímu. Snažil som sa ich aj motivovať na zápas. Nie je to jednoduché, pretože už je čas dovoleniek. Som rád, že išli naplno a že mi dopriali takú krásnu rozlúčku.“
Už bývalý reprezentant, ktorý koncom októbra oslávi 40-tku, ešte nemá jasno v otázke pokračovania kariéry. „S manželkou si teraz doprajeme pár dní voľna a potom sa rozhodneme ako ďalej. Mám ponuku z Herthy Berlín, aby som ešte pokračoval v aktívnej kariére. Uvidím, či sa rozhodnem ísť ešte do jednej sezóny. Fyzicky sa cítim stále dobre, no chcem si ešte všetko uležať v hlave. Doteraz smerovala všetka koncentrácia na tento reprezentačný zraz a chvíľku ešte bude trvať, kým ho absorbujem,“ dodal Peter Pekarík.