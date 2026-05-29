< sekcia Šport
Pekarík vzdal na svojom poslednom zraze hold trénerovi Weissovi
Debut v najcennejšom drese si „Peky“ odbyl ešte v decembri 2006 pod vedením Jána Kociana.
Autor TASR
Senec 29. mája (TASR) - Slovenský futbalista Peter Pekarík je s reprezentáciou na svojom poslednom zraze. Národný tím pod staronovým trénerom Vladimírom Weissom čakajú budúci týždeň prípravné zápasy proti Malte a Čiernej Hore, pričom druhé stretnutie v Košiciach bude pre 39-ročného obrancu rozlúčkové.
Debut v najcennejšom drese si „Peky“ odbyl ešte v decembri 2006 pod vedením Jána Kociana. V súčasnom tíme je jediný, kto zažil aj prvý „stint“ trénera Weissa v rokoch 2008 až 2012 a všetky štyri vrcholové turnaje s účasťou „sokolov“. „Som poslednýkrát na reprezentačnom zraze ako hráč a užívam si to,“ citoval Pekaríka portál futbalsfz.sk.
„Moja krásna reprezentačná kariéra sa končí, ale hrdosť a vďačnosť a spomienky zostanú navždy hlboko vo mne. S blížiacim sa zápasom budú emócie silnejšie a silnejšie. Pretože už počas týchto dní sa mi vynárajú krásne chvíle, ktoré som v reprezentácii zažil. Pri tónoch hymny sa mi určite premietne celé toto obdobie. Nielen úspechy a víťazstvá, veľké zápasy, ale hlavne emócia a ľudia, ktorých som na tejto ceste stretol,“ povedal Pekarík, ktorý momentálne pôsobí v „béčku“ Herthy Berlín, kde sa mu končí kontrakt na konci júna.
„Pod vedením pána trénera Weissa som sa stal takým pevným základom reprezentácie. Možno je to symbolika, že práve pod jeho vedením končím. Pre mňa je to tréner s obrovskými skúsenosťami, osobnosťou a srdcom pre slovenský futbal. Má u mňa veľký rešpekt za MS 2010 aj kvalifikáciu na ne. Držím palce, aby na tieto úspechy nadviazal, pretože je to náš najlepší slovenský tréner a slovenská trénerská legenda,“ dodal Pekarík, ktorý odohral za národné mužstvo 137 zápasov a je tak dva duely od prekonania rekordu Mareka Hamšíka. Tento zápis budúci týždeň minimálne vyrovná.
Debut v najcennejšom drese si „Peky“ odbyl ešte v decembri 2006 pod vedením Jána Kociana. V súčasnom tíme je jediný, kto zažil aj prvý „stint“ trénera Weissa v rokoch 2008 až 2012 a všetky štyri vrcholové turnaje s účasťou „sokolov“. „Som poslednýkrát na reprezentačnom zraze ako hráč a užívam si to,“ citoval Pekaríka portál futbalsfz.sk.
„Moja krásna reprezentačná kariéra sa končí, ale hrdosť a vďačnosť a spomienky zostanú navždy hlboko vo mne. S blížiacim sa zápasom budú emócie silnejšie a silnejšie. Pretože už počas týchto dní sa mi vynárajú krásne chvíle, ktoré som v reprezentácii zažil. Pri tónoch hymny sa mi určite premietne celé toto obdobie. Nielen úspechy a víťazstvá, veľké zápasy, ale hlavne emócia a ľudia, ktorých som na tejto ceste stretol,“ povedal Pekarík, ktorý momentálne pôsobí v „béčku“ Herthy Berlín, kde sa mu končí kontrakt na konci júna.
„Pod vedením pána trénera Weissa som sa stal takým pevným základom reprezentácie. Možno je to symbolika, že práve pod jeho vedením končím. Pre mňa je to tréner s obrovskými skúsenosťami, osobnosťou a srdcom pre slovenský futbal. Má u mňa veľký rešpekt za MS 2010 aj kvalifikáciu na ne. Držím palce, aby na tieto úspechy nadviazal, pretože je to náš najlepší slovenský tréner a slovenská trénerská legenda,“ dodal Pekarík, ktorý odohral za národné mužstvo 137 zápasov a je tak dva duely od prekonania rekordu Mareka Hamšíka. Tento zápis budúci týždeň minimálne vyrovná.