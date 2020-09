Pekaríkov gól nestačil, Hertha prehrala a rozlúčila sa so súťažou

Berlín 12. septembra (TASR) - Slovenský futbalista Peter Pekarík zaznamenal gól v prvom súťažnom vystúpení Herthy Berlín v novej sezóne, no jeho tím prehral v 1. kole Nemeckého pohára na ihrisku druholigového Eintrachtu Braunschweig 4:5. So súťažou sa tak rozlúčil.



Pekarík si v 65. minúte nabehol do šestnástky a nohou zblízka vyrovnal na 3:3, no jeho tím v priebehu ďalších ôsmich minút inkasoval dvakrát a Dodi Lukebakio v 83. minúte už iba skorigoval prehru favorita. Hrdinom domácich bol poľský útočník Martin Kobylanski, ktorý zaznamenal hetrik. Pekarík odohral celý zápas, jeho krajan Ondrej Duda prišiel na ihrisko v 78. minúte za stavu 3:5.



Ďalší prvoligista Mainz uspel na ihrisku Havelse z regionálnej súťaže hladko 5:1.