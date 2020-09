Pekaríkovi to v novej sezóne sype, v Brémach naštartoval triumf Herthy

Berlín 20. septembra (TASR) - Keď sa slovenský futbalista Peter Pekarík strelecky presadil v 1. kole Nemeckého pohára proti Braunschweigu, jeho gól nebol Herthe Berlín nič platný. V sobotu však skóroval aj v úvodnom kole bundesligy a naštartoval tím k víťazstvu v Brémach 4:1. Tridsaťtriročný pravý obranca otvoril v závere prvého polčasu skóre, keď sa v najvyššej súťaži zapísal do streleckej listiny prvýkrát od 31. marca 2017.



Pekarík vstúpil do novej sezóny tak, ako skončil predchádzajúcu. Po nevýraznej prvej polovici ročníka 2019/2020, keď vinou zranení nedostával príliš príležitostí, sa po reštarte stal pravidelným členom základnej zostavy. "Po pohári sme začali ligu výborne. Bol to dôležitý zápas, takže ma teší, že sme ho zvládli. Hrali sme dobre v obrane a v súbojoch sme boli agresívnejší. To nám chýbalo v Braunschweigu. Opäť som dal gól a to je fajn, ale oveľa dôležitejší je tímový úspech," uviedol Pekarík na webe Herthy.



Slovenský reprezentant bol ústrednou postavou aj ďalšieho momentu. Dve minúty po strelení gólu ho sfauloval Marco Friedl a hlavný rozhodca Sascha Stegemann ukázal na biely bod. Po zásahu VAR však prisúdil Herthe iba priamy kop. "Našťastie je lýtko v poriadku. Po súboji som zacítil bolesť, ale je to iba narazené," opísal následky súboja Pekarík, ktorý v 81. minúte prenechal miesto na ihrisku Deyoraisovi Zeefuikovi.