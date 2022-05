Pekaríkovi zostali sily aj na reprezentáciu: Dobil som baterky

Šamorín 31. mája (TASR) - Slovenský futbalista Peter Pekarík sa po záchranárskych prácach s Herthou Berlín pokúsi pomôcť národnému tímu k návratu do B-divízie Ligy národov. Po ukončení reprezentačnej kariéry Mareka Hamšíka je so 109 zápasmi v najcennejšom drese najskúsenejší hráč v júnovom výbere trénera Štefana Tarkoviča.



Slováci zostúpili v predchádzajúcom ročníku LN do C-divízie a v jej 3. skupine na nich čaká cestovanie za futbalovo exotickejšími súpermi. Na úvod nastúpia v piatok v Novom Sade proti Bielorusku (20.45). Sily si zmerajú aj s Kazachstanom (6. júna o 20.45 v Trnave), Azerbajdžanom (10. júna o 18.00 v Baku) a opäť Kazachstanom (13. júna o 16.00 v Nur-Sultane).



"Takýto zraz s reprezentáciou som za pätnásť rokov nezažil a už ani nezažijem. Ale nič iné neostáva, len to zobrať do úvahy, rátať s tým, nastaviť sa na takéto nekonečné cestovanie a zápasy zvládnuť aj tak. Nie je iná možnosť. Hráčskou kvalitou patríme do B-divízie, ale to musíme potvrdiť na ihrisku. Predzápasové reči sa musia zhmotniť vo výkone na trávniku. V tomto prípade štyrikrát za desať dní. Súperi sú, podľa mňa, vyrovnaní, takže to budú aj vyrovnané zápasy. Máme skúsenosti s Bieloruskom a Azerbajdžanom, nielen dobré, aj sme raz prehrali. Nič to však nemení na tom, že chceme postúpiť vyššie," povedal pre web futbalsfz.sk Pekarík, ktorý je o rok starší než Hamšík, reprezentuje vo veku 35 rokov: "Úprimne hovorím, že ma svojím rozhodnutím zaskočil. Myslel som si, že spolu v reprezentácii ešte niečo odohráme. Výkonnostne na to jednoznačne má, dôvody svojho rozhodnutia vysvetlil a rozumiem mu."



Dlhoročný pravý obranca Slovenska pôsobí v Herthe od roku 2012, o rok neskôr s ňou postúpil do najvyššej nemeckej súťaže a v tejto sezóne museli Berlínčania prvýkrát od návratu medzi elitu bojovať o udržanie sa v baráži. Skončili na šestnástej priečke a v domácom prvom stretnutí play off podľahli druholigovému Hamburgu 0:1. Všetko zachránili v odvete na pôde súpera, kde zvíťazili 2:0. "Táto sezóna bola pre mňa najťažšia zo všetkých trinástich, ktoré som v Bundeslige absolvoval. Vrátane baráže o zotrvanie s Hamburgom som v nej odohral 36 zápasov, verte, ani jeden nebol ľahký. Po úspešnej odvete s HSV som trošku dobil baterky, pár dní sme s manželkou boli doma na Slovensku. To trojdňové voľno mi prospelo a momentálne sa cítim nachystaný odviesť v národnom tíme všetko, čo vo mne je," dodal Pekarík.