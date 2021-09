Pelé má dobrú náladu, zatiaľ môže jesť iba želatínový puding

Sao Paulo 14. septembra (TASR) - Stav legendárneho brazílskeho futbalistu Pelého sa po odstránení nádoru z pravej strany hrubého čreva zlepšuje.



"Nemá žiadne bolesti a má dobrú náladu. Je iba trochu namrzený, že nemôže jesť nič iné, ako želatínový puding. Ale vydrží to," cituje slová Pelého dcéry Kely do Nascimientovej agentúra dpa. Podľa jej slov ho o niekoľko dní preložia z jednotky intenzívnej starostlivosti na normálnu izbu a následne prepustia z nemocnice.



Trojnásobný majster sveta (1958, 1962, 1970) prišiel do nemocnice pred týždňom na štandardnú kontrolu, pri ktorej mu objavili nádor. Osemdesiatročný Pelé má zníženú pohyblivosť od operácie bedrového kĺbu z roku 2012. Pred dvoma rokmi mu vyoperovali obličku a problémy mal v minulosti aj s kolenom a chrbticou.