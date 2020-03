Pelé odmieta, že by trpel depresiou

Belo Horizonte 18. marca (TASR) - Bývalý brazílsky futbalový reprezentant Pelé odmieta tvrdenie, že trpí depresiou. Vyhlásil to v pondelok v rozhovore pre miestnu pobočku CNN.



Sedemdesiatdeväťročný niekdajší najlepší hráč sveta má za sebou operáciu bedrového kĺbu a rehabilitácia neprebehla podľa ideálneho scenára. Informáciu o zlom psychickom stave Pelého vo februári spomenul aj jeho syn Edinho. "Niektorí ľudia kdesi objavili, že mám depresiu. Nie je to pravda," povedal v rozhovore, na ktorý prišiel s barlami.



Pre obmedzenú schopnosť pohybu Pelé v uplynulom období vystupoval na verejnosti iba minimálne. Témou rozhovoru bol aj rasizmus vo futbale. Pelé vyhlásil, že od čias, keď hrával on, sa veľa nezmenilo, iba v dnešnej dobe majú médiá väčšiu schopnosť rasizmus odhaľovať. Správu priniesla agentúra SID.