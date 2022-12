Pelé vyzval Neymara, aby pokračoval v reprezentačnej kariére

Rio de Janeiro 10. decembra (TASR) - Legendárny brazílsky futbalista Pelé zagratuloval Neymarovi k vyrovnaniu jeho gólového rekordu v národnom tíme. Zároveň ho vyzval, aby aj po vyradení "Selecaa" vo štvrťfinále MS v Katare s Chorvátskom (1:1 pp, 2:4 v rozstrele z 11 m) pokračoval v reprezentácii a naďalej tak inšpiroval milióny ľudí po celom svete.



Neymar v piatkovom zápase s Chorvátskom strelil svoj 77. reprezentačný gól, čím vyrovnal národný rekord Pelého. V nadstavenom čase prvého predĺženia svojím presným zásahom otvoril skóre, Chorváti však našli v závere zvyšky síl a zápas poslal do rozstrelu Bruno Petkovič. Pevnejšie nervy v ňom mali "šachovnicoví", ktorí vyradili päťnásobných svetových šampiónov. Útočník Paríža St. Germain po stretnutí v emóciách naznačil, že možno odohral svoj posledný zápas za Brazíliu, s konečným rozhodnutím však chce ešte počkať.



Pelé, ktorého nedávno hospitalizovali s respiračnou infekciou, hneď po vypadnutí "kanárikov" podporil na sociálnej sieti 30-ročného krajana. "Videl som ťa vyrastať, každý deň som ti fandil a konečne ti môžem zagratulovať k vyrovnaniu môjho počtu gólov v národnom drese," adresoval Neymarovi na Instagrame. "Obaja vieme, že je to oveľa viac než len číslo. Našou najdôležitejšou povinnosťou ako športovcov je inšpirovať ľudí. Inšpirovať súčasných kolegov, ďalšie generácie a najmä inšpirovať každého, kto miluje náš šport. Nanešťastie, dnešok nie je pre nás šťastným dňom, no ty navždy zostaneš pre mnohých ľudí zdrojom inšpirácie."



Bývalý fenomenálny útočník a trojnásobný majster sveta sa vrátil aj k svojmu gólovému rekordu: "Vytvoril som ho pred takmer 50-timi rokmi a nikto sa k nemu nedokázal priblížiť, až doteraz. Podarilo sa ti to, chlapče. To iba podčiarkuje tvoju veľkosť. Rovnako ako ja si však veľmi dobre uvedomuješ, že žiadne číslo nie je väčšie ako radosť z reprezentovania svojej krajiny. Mám 82 rokov a verím, že som ťa v nejakej miere inšpiroval, aby si sa dostal takto ďaleko. Verím, že tvoj úspech ovplyvní milióny ľudí, ktorí ťa sledujú a na základe tvojho príkladu sa budú usilovať dosiahnuť to, čo sa zdá na prvý pohľad nemožné. Tvoje úsilie sa však ešte ani zďaleka nekončí. Naďalej nás inšpiruj. Ja naďalej budem vyskakovať po každom góle, ktorý strelíš, ako som to robil po každom tvojom zápase, ktorý som sledoval." Pelé strelil 77 gólov v 92 zápasoch, Neymar potreboval na rekord 124 reprezentačných štartov, pripomenula AP.