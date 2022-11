Pelého hospitalizovali, no jeho dcéra ubezpečila verejnosť: Nič vážne

Sao Paulo 30. novembra (TASR) - Bývalého futbalového velikána Pelého hospitalizovali v Sao Paule, aby si upravil lieky na liečbu rakoviny hrubého čreva, uviedla to v stredu jeho dcéra Kely Nascimentová. Dodala, že nejde o nič vážne a nie je to žiadna mimoriadna situácia.



Nascimentová, ktorá žije v USA to uviedla v príspevku na Instagrame po tom, čo sa v médiách objavilo veľa poplašných správ týkajúcich sa zdravia jej otca.



ESPN Brasil predtým informovala, že trojnásobného majstra sveta vo futbale previezli do nemocnice Alberta Einsteina kvôli celkovému opuchu. "Naozaj a úprimne si vážime záujem a lásku," uviedla Nascimentová. Hovorcovia Pelého a nemocnice Alberta Einsteina neodpovedali na žiadosť agentúry AP o komentár.



Pelému odstránili nádor v septembri 2021, pričom nemocnica vtedy uviedla, že začne chemoterapiu. Edson Arantes do Nascimento, celosvetovo známy ako Pelé, sa naposledy verejne vyjadril ku svojmu zdravotnému stavu v príspevku na Instagrame 23. októbra, v deň svojich narodenín. "Chcem len vyjadriť svoju vďačnosť. Život je dobrý. Dovŕšiť 82 rokov v kruhu svojej rodiny, v dobrom zdraví, je ten najlepší darček. Ďakujem za všetko, čo som dostal," uviedol vo videu.



Pelé pomohol Brazílii vyhrať majstrovstvá sveta v rokoch 1958, 1962 a 1970 a so 77 gólmi v 92 zápasoch za národný tím zostáva najlepším strelcom krajiny všetkých čias.