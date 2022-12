Pelého stav vykazuje známky progresívneho zlepšenia

Sao Paulo 6. decembra (TASR) - Zdravotný stav brazílskej futbalovej legendy Pelého vykazuje známky progresívneho zlepšenia po liečbe respiračnej infekcie.



Počas uplynulého týždňa prijali Pelého do nemocnice Alberta Einsteina v Sao Paule, ktorá v utorok vydala oficiálne vyhlásenie, v ktorom uviedla, že "pacientov stav sa progresívne zlepšuje, najmä infekcia dýchacích ciest. Prejavuje vitálne znaky, je pri vedomí a bez nových komplikácií."



Krátko po Pelého hospitalizovaní sa objavili informácie o jeho umiestnení na oddelenie paliatívnej starostlivosti, no jeho rodina tieto informácie poprela.



Pelé sa pred prebiehajúcimi MS v Katare vyjadril, že turnaj bude sledovať. Brazília postúpila do štvrťfinále po tom, čo v pondelňajšom osemfinálovom zápase zdolala Kórejskú republiku 4:1. Jedným presným zásahom k tomu prispel Neymar, ktorý dosiahol svoj 76. gól v brazílskom drese a za Pelého rekordným zápisom zaostáva už iba o jeden.