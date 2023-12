Pelého syn Edinho o stave brazílskeho futbalu: Otec by bol smutný

Sao Paulo 26. decembra (TASR) - Legendárny brazílsky futbalista Pelé by bol smutný zo súčasného stavu brazílskeho národného tímu. V rozhovore pre agentúru AFP to pár dní pred prvým výročím úmrtia svojho otca vyhlásil Pelého syn Edinho.



"Selecao" má v juhoamerickej kvalifikácii MS 2026 problémy a v tabuľke mu patrí až 6. miesto, teda posledné, ktoré zaručuje priamy postup na svetový šampionát. "Otec by bol smutný. Kríza sa neobjavila zo dňa na deň, sú tu veľké a zložité problémy. Zažívame úpadok. Stále máme skvelých hráčov, ale v minulosti sme mali viac hráčov na vysokej úrovni ako teraz," uviedol 53-ročný Edinho, jedno zo siedmich detí trojnásobného majstra sveta.



Edinha vychovávala jeho matka, keďže Pelé sa s ňou rozišiel krátko po tom, ako sa presťahovali do New Yorku v roku 1975. V neskoršom veku sa však s otcom zblížil. Edinho bol počas aktívnej kariéry brankár brazílskeho FC Santos. Tradičný klub tamojšej najvyššej súťaže v uplynulej sezóne prvýkrát vo svojej 111-ročnej histórii vypadol do druhej ligy. Klub sa zmieta vo finančných problémoch a v predstavenstve sú spory. "Žiaľ, nie je to žiadne prekvapenie. Každý, kto sledoval každodenný život klubu, mohol takýto scenár predpokladať a napokon sa to aj stalo," povedal Edinho.



Pelé doviedol Brazíliu k titulu majstra sveta v rokoch 1958, 1962 a 1970. V 92 zápasoch za národný tím dal 77 gólov. V tejto štatistike ho prekonal v septembri 2023 Neymar, ktorý má na svojom konte 79 presných zásahov za "kanárikov".