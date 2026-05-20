Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 20. máj 2026Meniny má Bernard
< sekcia Šport

Pelicans a Spurs odohrajú v januári zápasy v Paríži a Manchestri

.
Hráč San Antonia Spurs Victor Wembanyama (vpravo) smečuje na kôš cez Cheta Holmgrena (7) z Oklahomy City Thunder v druhom predĺžení zápasu 3. kola play off zámorskej basketbalovej NBA v Oklahoma City 18. mája 2026. Foto: TASR/AP

Vedenie NBA vlani oznámilo plán odohrať minimálne šesť zápasov základnej časti v Európe v priebehu troch sezón.

Autor TASR
New York 20. mája (TASR) - Basketbalisti tímov New Orleans Pelicans a San Antonio Spurs odohrajú na začiatku budúceho roka dva zápasy základnej ćasti zámorskej NBA v Európe. V rámci dlhodobého projektu profiligy sa predstavia 14. januára v Paríži a o tri dni neskôr v anglickom Manchestri.

Vedenie NBA vlani oznámilo plán odohrať minimálne šesť zápasov základnej časti v Európe v priebehu troch sezón. Projekt odštartovali v januári tohto roka stretnutia Memphisu Grizzlies s Orlandom Magic v Berlíne a Londýne. V sezóne 2027/2028 sa budú hrať zápasy v Berlíne a Paríži.

„Zápasy v Paríži a Manchestri odrážajú rastúci záujem o basketbal a NBA vo Francúzsku, Veľkej Británii i v celej Európe,“ uviedol vo vyhlásení výkonný riaditeľ NBA pre Európu a Blízky východ George Aivazoglou.

Budúcoročný duel v Paríži bude šestnástym zápasom NBA vo Francúzsku od roku 1991 a zároveň šiestym stretnutím základnej časti v hlavnom meste krajiny. Manchester dosiaľ nikdy nehostil zápas základnej časti NBA, pôjde však už o dvadsiaty duel s účasťou tímu NBA na území Anglicka od roku 1993.
.

Neprehliadnite

Litva vyhlásila pohotovosť pre hrozbu dronov, Vilnius uzavrel letisko

ONLINE MS 2026: Tretí zápas SR: Slovinsko - Slovensko

R. Raši rokoval s Li Chung-čungom najmä o bilaterálnej spolupráci

Prezident SR sa stretol s podpredsedom čínskeho parlamentu