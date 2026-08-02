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Pellacaniová so Santorom získali zlato v mixe z trojmetrovej dosky
Tretie miesto obsadili Nemci Lena Hentschelová a Luis Avila Sanchez, ktorí získali 284,19 bodu.
Autor TASR
Paríž 2. augusta (TASR) - Talianski reprezentanti Chiara Pellacaniová a Matteo Santoro získali na majstrovstvách Európy v Paríži zlaté medaily v synchronizovaných skokoch miešaných dvojíc z trojmetrovej dosky. Vo finále triumfovali so ziskom 305,85 bodu. Striebro si vybojovali neutrálni športovci Jelizaveta Kusinová a Iľja Molčanov výkonom 286,17 bodu. Tretie miesto obsadili Nemci Lena Hentschelová a Luis Avila Sanchez, ktorí získali 284,19 bodu.
ME v plaveckých športoch v Paríži
synchronizované skoky miešaných dvojíc z 3 m dosky: 1. Chiara Pellacaniová, Matteo Santoro (Tal.) 305,85 b., 2. Jelizaveta Kusinová, Iľja Molčanov (AIN) 286,17, 3. Lena Hentschelová, Luis Avila Sanchez (Nem.) 284,19, 4. Kyrylo Azarov, Diana Karnafelová (Ukr.) 273,60, 5. Erik Passerone, Michelle Heimbergová (Švajč.) 263,85, 6. Nas Gilletová, Gwendal Bisch (Fr.) 252,33
ME v plaveckých športoch v Paríži
synchronizované skoky miešaných dvojíc z 3 m dosky: 1. Chiara Pellacaniová, Matteo Santoro (Tal.) 305,85 b., 2. Jelizaveta Kusinová, Iľja Molčanov (AIN) 286,17, 3. Lena Hentschelová, Luis Avila Sanchez (Nem.) 284,19, 4. Kyrylo Azarov, Diana Karnafelová (Ukr.) 273,60, 5. Erik Passerone, Michelle Heimbergová (Švajč.) 263,85, 6. Nas Gilletová, Gwendal Bisch (Fr.) 252,33