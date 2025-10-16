< sekcia Šport
Pellegrims je nový tréner HK Poprad
Pellegrims je známy pre svoj dôraz na disciplínu, moderný systém hry a prácu s obrancami, ktorú ovláda z pozície bývalého dlhoročného beka.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Poprad 16. októbra (TASR) - Mike Pellegrims sa stal novým trénerom hokejistov HK Poprad. Skúsený belgický kouč nahradil pri kormidle Jána Šimka, ktorý po vzájomnej dohode v klube skončil. Informovala o tom oficiálna webová stránka Popradu. "Kamzíci" prehrali deväť duelov za sebou a v tabuľke sú na poslednom 12. mieste.
Pellegrims, ktorý má skúsenosti z nemeckej DEL, rakúskej EBEL a medzinárodného hokeja, povedie Poprad do konca tejto sezóny. Ako hráč pôsobil dlhé roky v popredných kluboch a bol aj reprezentantom Belgicka. Svoje hráčske pôsobenie ukončil v rakúskom EC-KAC. Ako asistent hlavného trénera sa stal majstrom Nemecka v tíme Adler Mannheim.
„Zistil som, najmä za posledné týždne, keď som sledoval zápasy, že je to naozaj kvalitná liga. Je tu veľa dobrých tímov a hráčov a keď sa pozriem na náš tím, vidím, že každý vie hrať hokej. Budeme teda hrať agresívnym štýlom. Pôjdeme si svojou cestou,“ povedal nový hlavný tréner po príchode do Popradu.
Pellegrims je známy pre svoj dôraz na disciplínu, moderný systém hry a prácu s obrancami, ktorú ovláda z pozície bývalého dlhoročného beka. „Som rád, že sme sa s Mikeom dohodli na zmluve do konca sezóny. V piatok už strávi plný deň s tímom. Je to skúsený tréner s dôrazom na defenzívu a hernú disciplínu,“ vyjadril sa športový riaditeľ klubu Július Koval.
Pellegrims, ktorý má skúsenosti z nemeckej DEL, rakúskej EBEL a medzinárodného hokeja, povedie Poprad do konca tejto sezóny. Ako hráč pôsobil dlhé roky v popredných kluboch a bol aj reprezentantom Belgicka. Svoje hráčske pôsobenie ukončil v rakúskom EC-KAC. Ako asistent hlavného trénera sa stal majstrom Nemecka v tíme Adler Mannheim.
„Zistil som, najmä za posledné týždne, keď som sledoval zápasy, že je to naozaj kvalitná liga. Je tu veľa dobrých tímov a hráčov a keď sa pozriem na náš tím, vidím, že každý vie hrať hokej. Budeme teda hrať agresívnym štýlom. Pôjdeme si svojou cestou,“ povedal nový hlavný tréner po príchode do Popradu.
Pellegrims je známy pre svoj dôraz na disciplínu, moderný systém hry a prácu s obrancami, ktorú ovláda z pozície bývalého dlhoročného beka. „Som rád, že sme sa s Mikeom dohodli na zmluve do konca sezóny. V piatok už strávi plný deň s tímom. Je to skúsený tréner s dôrazom na defenzívu a hernú disciplínu,“ vyjadril sa športový riaditeľ klubu Július Koval.