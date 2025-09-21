< sekcia Šport
Pellegrini pri návrate do zostavy rozhodol o víťazstve AS nad Laziom
V 38. minúte AS úspešne napádalo obranu Lazia a rodák z hlavného mesta zúžitkoval prihrávku Matiasa Souleho.
Autor TASR,aktualizované
Rím 21. septembra (TASR) - Futbalisti AS Rím zdolali v rímskom derby v rámci 4. kola talianskej Serie A Lazio 1:0. O víťazstve nad mestským rivalom rozhodol navrátilec do základnej zostavy Lorenzo Pellegrini.
V 38. minúte AS úspešne napádalo obranu Lazia a rodák z hlavného mesta zúžitkoval prihrávku Matiasa Souleho. Pre Pellegriniho to bol prvý štart v sezóne. Lazio dohrávalo stretnutie v desiatich, červenú kartu videl v 86. minúte frustrovaný Reda Belahyane a v úplnom závere sa k nemu pridal aj jeho spoluhráč Matteo Guendouzi. Hráči AS majú po štyroch kolách na konte 9 bodov po troch víťazstvách najtesnejším rozdielom, Lazio naopak prehralo už svoj tretí duel v sezóne.
Hráči Interu Miláno po dvoch prehrách opäť zabrali naplno, keď doma zdolali Sassuolo 2:1. V tabuľke tak poskočili priebežne na 10. miesto so šiestimi bodmi.
Atalanta je naďalej bez prehry, v nedeľu uspela na ihrisku FC Turín 3:0. Dvoma gólmi sa pod to podpísal Nikola Krstovič, bývalý hráč Dunajskej Stredy. Jeho tímu patrí priebežne piata priečka. Rovnako bez prehry a s ôsmimi bodmi v tabuľke je na tom nováčik z Cremonese po remíze 0:0 s Parmou. Fiorentina prehrala s Comom 1:2, rozhodujúci gól dal v nadstavení holandský útočník Jayden Addai.
Serie A - 4. kolo:
Lazio Rím - AS Rím 0:1 (0:1)
Gól: 38. Pellegrini, ČK: 86. Belahyane, 90.+7. Guendouzi (obaja Lazio)
US Cremonese – FC Parma 0:0
FC Turín – Atalanta Bergamo 0:3 (0:3)
Góly: 30. a 38. Krstovič, 34. Sulemana
ACF Fiorentina – Como 1907 1:0 (1:0)
Gól: 6. Mandragora - 65. Kempf, 90.+4 Addai
Inter Miláno - US Sassuolo 2:1 (1:0)
Góly: 14. Dimarco, 81. Carlos Augusto - 84. Cheddira
