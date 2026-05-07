Pelotón viní kravský hnoj za ochorenie viacerých pretekárov
Autor TASR
Brusel 7. mája (TASR) - Niekoľko cyklistov ochorelo po belgických jednodňových pretekoch v Ardenách. Medzi nimi aj víťaz podujatia Arnaud De Lie a ďalší jazdci z jeho tímu Lotto-Intermarche. Všetci trpia bolesťami brucha, hnačkou, horúčkou a zvracaním. Príčinou má byť kravský hnoj, ktorý striekal na jazdcov z mokrých ciest.
V nemocnici nakrátko hospitalizovali troch členov bulharského tímu. De Lie spočiatku nevykazoval žiadne príznaky, ale počas letu do Bulharska mu zostalo nevoľno. Zdravotné ťažkosti by mu však nemali znemožniť štart na blížiacom sa Giro d'Italia. „Necíti sa dobre, ale jeho účasť na Giro nie je ohrozená,“ povedal tím Lotto-Intermarche o stave 24-ročného cyklistu.
Podľa informácií agentúry AFP, ktorá sa odvolala na belgickú televíziu Sporza, mali problémy aj iné tímy. Tím Lotto uviedol, že jazdci sa mohli nakaziť z kravských výkalov na trati, pričom mokré cesty spôsobili ich striekanie na cyklistov. Presnú príčinu zatiaľ nepotvrdili.
