Penguins poslali Čajkoviča z farmy vo Wilkes-Barre späť do ECHL

Pittsburgh 29. februára (TASR) - Slovenský hokejista Maxim Čajkovič sa sťahuje z Wilkes-Barre/Scranton Penguins v AHL späť do tímu Wheeling Nailers, ktorý pôsobí v nižšej zámorskej súťaži ECHL. Wilkes-Barre to oznámili v stredu na svojej oficiálnej webstránke.



Dvadsaťtriročného útočníka vymenilo 25. januára vedenie Minnesoty Wild do Pittsburghu za obrancu Willa Butchera. V piatich zápasoch na farme "tučniakov" zaznamenal jeden gól a pridal jednu asistenciu. Pred povolaním do AHL nastúpil už aj v troch dueloch za Wheeling, no nezískal ani bod.



Pred výmenou bývalý slovenský mládežnícky reprezentant nastupoval v AHL za Iowu Wild a v ECHL za Iowu Heartland. Za Iowu odohral 5 zápasov s bilanciou 1+2 a v drese Heartland si pripísal 18 bodov (12+6) v 20 vystúpeniach.



Do NHL draftovala Čajkoviča v roku 2019 v 3. kole z 89. miesta Tampa Bay Lightning, ktorá ho minulý rok v júli vymenila do Minnesoty spolu s Patom Maroonom za výber v siedmom kole draftu 2024. V profilige ešte neodohral ani jeden zápas.



Wilkes-Barre/Scranton Penguins zároveň preradili do Wheelingu aj útočníka Averyho Hayesa a obrancu Owena Headricka.