Penguins v šiestom zápase série s Rangers nepomôže zranený Crosby

Pittsburgh 13. mája (TASR) - Hokejisti Pittsburghu Penguins sa musia v šiestom zápase série 1. kola play off NHL proti New Yorku Rangers zaobísť bez Sidneyho Crosbyho. Kapitán tímu má zranenie v hornej časti tela.



Crosby odišiel v predchádzajúcom dueli z ľadu po súboji s Jacobom Troubom a v stretnutí sa už neobjavil. Penguins odohrali v play off iba dva zápasy bez Crosbyho od jeho príchodu do NHL a v oboch zvíťazili. Pittsburgh vedie v sérii 3:2 na zápasy a súpera hostí v sobotu od 1.00 SELČ na vlastnom ľade. Informovala o tom agentúra AP.