Pereira nahradí Dychea na lavičke Nottinghamu Forest
Na Forest čaká na budúci štvrtok prvý zápas play off o postup do osemfinále Európskej ligy na ihrisku Fenerbahce Istanbul.
Autor TASR
Nottingham 13. februára (TASR) - V poradí štvrtým trénerom futbalistov Nottinghamu Forest v aktuálnej sezóne sa stane Portugalčan Vitor Pereira. Bývalý kouč Wolverhamptonu sa už údajne dohodol na spolupráci s klubom a vo funkcii nahradí Seana Dychea.
Angličan bol ešte v stredu na lavičke Nottinghamu, no osudnou sa mu stala domáca bezgólová remíza s beznádejne posledným Wolverhamptonom. Wolves pritom vstupovali do sezóny práve pod vedením Pereiru, s ktorým sa rozlúčili už v novembri. Portugalčan predtým zachránil klub v najvyššej súťaži. Výhodou 57-ročného trénera by mohlo byť, že už má skúsenosti s majiteľom Forest Evangelisom Marinakisom. Pod Grékom totiž v minulosti pôsobil v Olympiakose Pireus. Marinakis je známy svojou netrpezlivosťou, počas prebiehajúcej sezóny viedli Nottingham okrem Dychea aj Ange Postecoglou a pred ním aj Nuno Espirito Santo.
Na Forest čaká na budúci štvrtok prvý zápas play off o postup do osemfinále Európskej ligy na ihrisku Fenerbahce Istanbul. Hlavným cieľom však bude zotrvanie v PL, 12 zápasov pred koncom súťaže má na zostupové priečky náskok troch bodov. Informáciu priniesla agentúra AFP.
