Pereira po slovnom konflikte s fanúšikmi: „Bez nich to nepôjde“
Portugalčan podpísal v klube minulý mesiac nový 3-ročný kontrakt aj napriek tomu, že s tímom nedokázal získať tri body.
Autor TASR
Wolverhampton 26. októbra (TASR) - Tréner futbalistov anglického Wolverhamptonu Wanderers sa po zápase 9. kola Premier League dostal do slovného konfliktu s vlastnými fanúšikmi. Wolves doma podľahli nováčikovi Burnley v bránke s Martinom Dúbravkom 2:3 a s dvoma bodmi sú na dne tabuľky.
Portugalčan podpísal v klube minulý mesiac nový 3-ročný kontrakt aj napriek tomu, že s tímom nedokázal získať tri body. Wolves odohrali odvtedy ďalších päť stretnutí, taktiež bez výhry. Priaznivci na štadióne Molineux v nedeľu volali po odvolaní trénera. „Pred dvomi mesiacmi spievali moje meno, lebo sme sa vďaka našej práci udržali v Premier League. Teraz chcú aby som odišiel. Rozumieme, že sú fanúšikovia frustrovaní, no bez nich to nepôjde,“ uviedol Pereira podľa agentúry AP.
