Perez je sklamaný, no tvrdí: Projekt Superligy nie je mŕtvy

Madrid 22. apríla (TASR) - Prezident španielskeho futbalového klubu Real Madrid Florentino Perez stále tvrdí, že projekt Európskej Superligy (ESL) nie je odsúdený na zánik. Dostal sa len do akéhosi "čakacieho režimu".



"Projekt je v pohotovostnom režime. Stále existuje. No polovica klubov ho opustila, odradilo ich, čo si vypočuli za uplynulých 24 hodín. Tak povedali, že nechcú pokračovať," povedal pre rádio Cadena Ser Perez, ktorý mal pôsobiť ako prvý predseda ESL. "Myslieť si, že projekt je mŕtvy, je absolútne chybné. Stále na ňom pracujeme. Vzíde z toho niečo, o čom si svet bude myslieť, že je najlepšie," dodal.



Sedemdesiatštyriročný obchodník a bývalý politik priznal, že ho obrovská lavína odporu a kritiky zarmútila. Z pôvodnej dvanástky zakladajúcich členov (Arsenal Londýn, Manchester United, FC Liverpool, Tottenham Hotspur, Chelsea Londýn, Manchester City, AC Miláno, Inter Miláno, Juventus Turín, Real Madrid, FC Barcelona, Atletico Madrid) zostali v projekte už len tri - Real, Juventus a Barcelona. Podľa Pereza aj Barcelona uvažuje nad odchodom.



"Som smutný a sklamaný. Pracovali sme na tom tri roky a bojovali so zlou finančnou situáciou v španielskom futbale. Nikdy som nevidel takú agresiu, či už od prezidenta UEFA alebo od prezidentov národných líg. Vyzeralo to byť zorganizované, všetkých nás to prekvapilo. Nikdy som nič podobné nezažil, ako by sme zavraždili futbal. A my pracujeme na tom, ako ho zachrániť," uviedol Perez, ktorý tiež naznačil, že projekt by sa mohol zmeniť tak, že z každej krajiny by v ESL pôsobilo kvarteto klubov: "V skupine anglických klubov bol niekto, kto nemal veľký záujem o ESL. A nainfikoval ostatných. Všetci podpísali prvú dohodu, ale po odchode anglických klubov sa spustila lavína. UEFA spustila šou, akoby sme odpálili atómovú bombu. Ani nás nenechali vysvetliť projekt. Nie je to tak, že keď tí na vrchole stratia peniaze, tak zvyšok zarobí. Bohatí teraz stratia veľa peňazí."



Perez už predtým zdôraznil, že zakladajúci členovia chcú reagovať na vývoj doby, že futbal je v úpadku a čelí strate záujmu medzi mladými ľuďmi: "Futbal musí držať krok a prispôsobiť sa. Je to jediný globálny šport. Musíme sa zamyslieť nad tým, prečo ľudia do 24 rokov strácajú oňho záujem. Až príliš veľa zápasov nemá úroveň a existujú iné platformy, ktoré poskytujú viac zábavy. Skupina európskych klubov sa spojila, aby zatraktívnila tento šport po celom svete," citovala Pereza agentúra AFP.