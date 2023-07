Futbalista Perez podpísal 4-ročný kontrakt so Celtou Vigo

Vigo 1. júla (TASR) - Španielsky futbalista Carles Perez podpísal štvorročný kontrakt so Celtou Vigo. Dvadsaťpäťročný krídelník bol v uplynulej sezóne v galicíjskom tíme na hosťovaní z AS Rím. Po jeho skončení si Celta uplatnila na hráča opciu a dohodla sa s ním na zmluve do 30. júna 2027.



Perez patril v uplynulej sezóne k oporám Celty a pomohol jej udržať sa v španielskej La Lige. Odohral 35 zápasov, v ktorých si pripísal na konto tri góly a päť asistencií. Celta odštartuje letnú prípravu v pondelok 3. júla pod vedením Rafu Beniteza, ktorého na štadióne Balaidos oficiálne predstavia ako nového trénera.