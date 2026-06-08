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Perez pokračuje vo funkcii prezidenta Realu, na lavičku mieri Mourinho
V hlasovaní Perez uspel v súboji s vyzývateľom Enriquem Riquelmem a jeho nový mandát potrvá do roku 2030.
Autor TASR
Madrid 8. júna (TASR) - Portugalský futbalový tréner Jose Mourinho sa s najväčšou pravdepodobnosťou vráti na lavičku Realu Madrid. Jeho návrat avizoval znovuzvolený prezident organizácie Florentino Perez, ktorý v nedeľu uspel vo voľbách a zabezpečil si už ôsme funkčné obdobie na čele klubu.
V hlasovaní Perez uspel v súboji s vyzývateľom Enriquem Riquelmem a jeho nový mandát potrvá do roku 2030. Počas kampane sa netajil zámerom angažovať Mourinha v prípade svojho znovuzvolenia. Podľa medializovaných informácií sa 63-ročný tréner, ktorý momentálne vedie Benficu Lisabon, dohodol s Realom na trojročnom kontrakte. Na poste hlavného trénera by mal nahradiť Alvara Arbelou, ktorý prevzal tím v januári po odchode Xabiho Alonsa.
„Vyhrali sme voľby a budeme pokračovať v práci, aby sme získavali ďalšie trofeje. Budeme bojovať o šestnásty titul v Lige majstrov. Sme hrdí na štadión Santiaga Bernabeua, na najlepších hráčov sveta a aj na návrat jedného z najlepších trénerov sveta Joseho Mourinha,“ uviedol Perez po voľbách podľa klubového webu.
Mourinho viedol Real Madrid v rokoch 2010 až 2013. Počas svojho pôsobenia získal titul v La Lige a triumfoval aj v Španielskom pohári. Od sezóny 2014/2015, keď doviedol Chelsea k titulu v anglickej Premier League, však už domácu ligovú súťaž so žiadnym klubom nevyhral. Benfica pod jeho vedením v uplynulej sezóne neprehrala ani jeden ligový zápas, no po jedenástich remízach obsadila v portugalskej Primeira Lige až tretie miesto s osembodovým mankom na majstrovské Porto.
Novozvolený prezident Realu zároveň naznačil ďalšie ambiciózne plány na prestupovom trhu. Podľa jeho slov chce klub získať obrancov Ibrahimu Konateho z Liverpoolu a Denzela Dumfriesa z Interu Miláno. Avizoval aj príchod ďalšej hviezdnej posily v hodnote viac ako 150 miliónov eur, ktorej meno by mal klub oznámiť ešte tento týždeň.
Vo voľbách prezidenta Realu mohlo hlasovať približne 98-tisíc členov klubu, pripomenula agentúra AP.
V hlasovaní Perez uspel v súboji s vyzývateľom Enriquem Riquelmem a jeho nový mandát potrvá do roku 2030. Počas kampane sa netajil zámerom angažovať Mourinha v prípade svojho znovuzvolenia. Podľa medializovaných informácií sa 63-ročný tréner, ktorý momentálne vedie Benficu Lisabon, dohodol s Realom na trojročnom kontrakte. Na poste hlavného trénera by mal nahradiť Alvara Arbelou, ktorý prevzal tím v januári po odchode Xabiho Alonsa.
„Vyhrali sme voľby a budeme pokračovať v práci, aby sme získavali ďalšie trofeje. Budeme bojovať o šestnásty titul v Lige majstrov. Sme hrdí na štadión Santiaga Bernabeua, na najlepších hráčov sveta a aj na návrat jedného z najlepších trénerov sveta Joseho Mourinha,“ uviedol Perez po voľbách podľa klubového webu.
Mourinho viedol Real Madrid v rokoch 2010 až 2013. Počas svojho pôsobenia získal titul v La Lige a triumfoval aj v Španielskom pohári. Od sezóny 2014/2015, keď doviedol Chelsea k titulu v anglickej Premier League, však už domácu ligovú súťaž so žiadnym klubom nevyhral. Benfica pod jeho vedením v uplynulej sezóne neprehrala ani jeden ligový zápas, no po jedenástich remízach obsadila v portugalskej Primeira Lige až tretie miesto s osembodovým mankom na majstrovské Porto.
Novozvolený prezident Realu zároveň naznačil ďalšie ambiciózne plány na prestupovom trhu. Podľa jeho slov chce klub získať obrancov Ibrahimu Konateho z Liverpoolu a Denzela Dumfriesa z Interu Miláno. Avizoval aj príchod ďalšej hviezdnej posily v hodnote viac ako 150 miliónov eur, ktorej meno by mal klub oznámiť ešte tento týždeň.
Vo voľbách prezidenta Realu mohlo hlasovať približne 98-tisíc členov klubu, pripomenula agentúra AP.