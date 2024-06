Perez príde na VC Španielska o tri miesta na štarte

Barcelona 10. júna (TASR) - Mexičan Sergio Perez príde na štarte VC Španielska formuly 1 (23. júna) o tri miesta. Pilot Red Bullu dostal trest za jazdu s "výrazne poškodeným vozidlom" počas nedeľnej VC Kanady. Informovala o tom agentúra DPA.



Tridsaťštyriročný pretekár po 50 kolách v Montreale na moment stratil koncentráciu v šiestej zákrute. Auto sa mu vymklo spod kontroly, dostalo šmyk a zastavila ho až bariéra. Perez mal vážne poškodenie zadného krídla, podarilo sa mu však dostať do boxovej uličky, pričom cestou stratil niekoľko dielov, čo stewardi označili za nebezpečné.



Red Bull potvrdil, že Perezovi odporúčali, aby sa vrátil do boxov a vyhol sa nasadeniu safety caru. Tím preto dostal pokutu vo výške 25.000 eur. Mexický jazdec len minulý týždeň predĺžil zmluvu s Red Bullom o ďalšie dva roky. Pred dvoma týždňami nedokončil ani VC Monaka, v priebežnom poradí mu patrí piate miesto so 107 bodmi. Na čele je jeho spolujazdec a úradujúci majster sveta Holanďan Max Verstappen (194 b.)