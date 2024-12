Perez ukončil svoje pôsobenie v Red Bulle, nahradiť by ho mal Lawson

Mexico City 18. decembra (TASR) - Mexický pretekár Sergio Perez ukončil svoje pôsobenie v tíme Red Bull. Tridsaťštyriročný jazdec strávil v stajni F1 tri roky, počas ktorých sa spolu so štvornásobným majstrom sveta Holanďanom Maxom Verstappenom podieľal na zisku dvoch titulov v Pohári konštruktérov. Uplynulá sezóna Perezovi nevyšla a v celkovom poradí obsadil až ôsmu priečku.



"Checo" začal sezónu 2024 štyrmi pódiovými umiestneniami z prvých piatich pretekov. Odvtedy sa však nedostal ani raz do prvej trojky a od mája figuroval vždy mimo prvej šestky. Rozhodnutie skončiť v Red Bulle oznámil jazdec v stredu prostredníctvom sociálnej siete X. "Po štyroch neuveriteľných rokoch sme sa rozhodli, že sa naše cesty rozdelia. Bolo mi cťou, že som mohol jazdiť po boku Maxa ako tímový kolega a prispieť k tímovým úspechom," citovala agentúra AFP Pereza, ktorý v monoposte Red Bullu zaznamenal 29 pódiových umiestnení, z toho päť víťazstiev.



Red Bull by mal čoskoro oznámiť aj Perezovho nástupcu, ktorým sa má stať Novozélanďan Liam Lawson. Dvadsaťdvaročný pretekár absolvoval uplynulý ročník v sesterskom tíme Racing Bulls. Do stajne prišiel namiesto Austrálčana Daniela Ricciarda.