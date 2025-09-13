< sekcia Šport
Perezová obhájila titul v chôdzi na 35 km, Burzalová na 12. mieste
'Perezová pred dvoma rokmi na MS v Budapešti vybojovala chodecké double, keď uspela na 35 km i 20 km.
Autor TASR
Tokio 13. septembra (TASR) - Španielska chodkyňa Maria Perezová obhájila na majstrovstvách sveta v Tokiu titul na trati 35 km. Zaznamenala čas 2:39:01 h. Z dvojice slovenských reprezentantiek si lepšie počínala Hana Burzalová, ktorá obsadila 12. priečku výkonom 2:51:15, Ema Hačundová obsadila 29. miesto časom 3:10:21.
Perezová pred dvoma rokmi na MS v Budapešti vybojovala chodecké double, keď uspela na 35 km i 20 km. Na vlaňajšej olympiáde v Paríži získala zlato v mixe dvojíc, ktorý však v Tokiu nie je súčasťou programu. Na dvadsiatke jej patril bronz. V Tokiu rozhodla o svojom prvenstve zhruba 10 km pred cieľom, keď sa odpútala od súperiek. Striebro získala Talianka Antonella Palmisanová za 2:42:24, bronz Paula Milena Torresová z Ekvádoru výkonom 2:42:44.
Burzalová štartovala na MS tretíkrát, jej najlepšie umiestnenie doteraz bola 23. pozícia v roku 2022 v Eugene. „Skončiť dvanásta v takmer osobnom rekorde v náročných tokijských podmienkach je pre mňa dôvod na spokojnosť. Prevýšila som papierové predpoklady podľa štartovej listiny, ktoré ma radili do tretej desiatky. Preteky som išla s rozumom, ale zároveň nie veľmi opatrne. V závere som dokázala udržať tempo i vystupňovať výkon, keď som sa ešte popasovala s dvoma súperkami. Teraz musíme dobre zregenerovať pred dvadsaťkilometrovou súťažou,” tešila sa Burzalová podľa atletika.sk.
Perezová pred dvoma rokmi na MS v Budapešti vybojovala chodecké double, keď uspela na 35 km i 20 km. Na vlaňajšej olympiáde v Paríži získala zlato v mixe dvojíc, ktorý však v Tokiu nie je súčasťou programu. Na dvadsiatke jej patril bronz. V Tokiu rozhodla o svojom prvenstve zhruba 10 km pred cieľom, keď sa odpútala od súperiek. Striebro získala Talianka Antonella Palmisanová za 2:42:24, bronz Paula Milena Torresová z Ekvádoru výkonom 2:42:44.
Burzalová štartovala na MS tretíkrát, jej najlepšie umiestnenie doteraz bola 23. pozícia v roku 2022 v Eugene. „Skončiť dvanásta v takmer osobnom rekorde v náročných tokijských podmienkach je pre mňa dôvod na spokojnosť. Prevýšila som papierové predpoklady podľa štartovej listiny, ktoré ma radili do tretej desiatky. Preteky som išla s rozumom, ale zároveň nie veľmi opatrne. V závere som dokázala udržať tempo i vystupňovať výkon, keď som sa ešte popasovala s dvoma súperkami. Teraz musíme dobre zregenerovať pred dvadsaťkilometrovou súťažou,” tešila sa Burzalová podľa atletika.sk.
MS v Tokiu - výsledky:
Ženy
chôdza na 35 km: 1. Maria Perezová (Šp.) 2:39:01 h, 2. Antonella Palmisanová (Tal.) 2:42:24, 3. Paula Milena Torresová (Ekv.) 2:42:44, 4. Pcheng Li (Čína) 2:43:29, 5. Katarzyna Zdzieblová (Poľ.) 2:44:37, 6. Raquel Gonzalezová (Šp.) 2:45:41, 7. Cristina Montesinosová (Šp.) 2:46:44, 8. Hanna Ševčuková (Ukr.) 2:49:44, 9. Rebecca Hendersonová (Austr.) 2:50:03, 10. Kimberly Garciová (Peru) 2:50:37,... 12. Hana BURZALOVÁ 2:51:15, 29. Ema HAČUNDOVÁ (obe SR) 3:10:21
Ženy
chôdza na 35 km: 1. Maria Perezová (Šp.) 2:39:01 h, 2. Antonella Palmisanová (Tal.) 2:42:24, 3. Paula Milena Torresová (Ekv.) 2:42:44, 4. Pcheng Li (Čína) 2:43:29, 5. Katarzyna Zdzieblová (Poľ.) 2:44:37, 6. Raquel Gonzalezová (Šp.) 2:45:41, 7. Cristina Montesinosová (Šp.) 2:46:44, 8. Hanna Ševčuková (Ukr.) 2:49:44, 9. Rebecca Hendersonová (Austr.) 2:50:03, 10. Kimberly Garciová (Peru) 2:50:37,... 12. Hana BURZALOVÁ 2:51:15, 29. Ema HAČUNDOVÁ (obe SR) 3:10:21