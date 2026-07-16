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Perfetti sa dohodol s Winnipegom na päťročnej zmluve

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Center Winnipegu Jets Cole Perfetti (91) strelil víťazný gól brankárovi Chicaga Blackhawks Spencerovi Knightovi (vľavo) v hokejovom zápase NHL v sobotu 12. apríla 2025 v Chicagu. Foto: TASR/AP

Perfetti zaznamenal v uplynulej sezóne 12 gólov a 20 asistencií v 68 dueloch. V priemere strávil na ľade 15 minút a 37 sekúnd, čím si zlepšil kariérové maximum.

Autor TASR
Winnipeg 16. júla (TASR) - Kanadský hokejista Cole Perfetti napokon nepôjde na arbitráž a s tímom NHL Winnipeg Jets sa dohodol na novom kontrakte. Dvadsaťštyriročný útočník podpísal päťročnú zmluvu s priemerným zárobkom 6 miliónov dolárov.

Perfetti zaznamenal v uplynulej sezóne 12 gólov a 20 asistencií v 68 dueloch. V priemere strávil na ľade 15 minút a 37 sekúnd, čím si zlepšil kariérové maximum. Majster sveta zo šampionátu v roku 2021 odohral celú svoju kariéru v drese Winnipegu, ktorý ho draftoval v roku 2020 ako desiatku. Informovala AP.
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