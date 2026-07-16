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Perfetti sa dohodol s Winnipegom na päťročnej zmluve
Perfetti zaznamenal v uplynulej sezóne 12 gólov a 20 asistencií v 68 dueloch. V priemere strávil na ľade 15 minút a 37 sekúnd, čím si zlepšil kariérové maximum.
Autor TASR
Winnipeg 16. júla (TASR) - Kanadský hokejista Cole Perfetti napokon nepôjde na arbitráž a s tímom NHL Winnipeg Jets sa dohodol na novom kontrakte. Dvadsaťštyriročný útočník podpísal päťročnú zmluvu s priemerným zárobkom 6 miliónov dolárov.
Perfetti zaznamenal v uplynulej sezóne 12 gólov a 20 asistencií v 68 dueloch. V priemere strávil na ľade 15 minút a 37 sekúnd, čím si zlepšil kariérové maximum. Majster sveta zo šampionátu v roku 2021 odohral celú svoju kariéru v drese Winnipegu, ktorý ho draftoval v roku 2020 ako desiatku. Informovala AP.
Perfetti zaznamenal v uplynulej sezóne 12 gólov a 20 asistencií v 68 dueloch. V priemere strávil na ľade 15 minút a 37 sekúnd, čím si zlepšil kariérové maximum. Majster sveta zo šampionátu v roku 2021 odohral celú svoju kariéru v drese Winnipegu, ktorý ho draftoval v roku 2020 ako desiatku. Informovala AP.