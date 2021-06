Perišič mal pozitívny test na koronavírus

Pula 27. júna (TASR) - Chorvátsky futbalista Ivan Perišič mal v sobotu pozitívny test na koronavírus a vynechá osemfinále ME proti Španielsku. Tridsaťdvaročného krídelníka čaká desaťdňová karanténa, zvyšok tímu mal negatívny výsledok, informovala agentúra AP.



"Lekársky tím Ivana ihneď izoloval od ostatných členov tímu a informoval kompetentné úrady. Zároveň sme poskytli všetky informácie o dodržaní predpísaných krokov proti ďalšiemu šíreniu vírusu," uviedla chorvátska reprezentácia v stanovisku.



Zápas so Španielskom je na programe v pondelok od 18.00 h v Kodani. Perišič nebude Chorvátom k dispozícii ani v prípade postupu do štvrťfinále či semifinále, ktoré sa uskutoční 6. júla. Na šampionáte je najlepším strelcom tímu s dvoma zásahmi, keď vyrovnal v dueli s Českom (1:1) a gólom sa podieľal na triumfe nad Škótskom v rozhodujúcom stretnutí D-skupiny, v ktorom si Chorváti vybojovali postup.