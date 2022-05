Perišič prestúpil do Tottenhamu, podpísal kontrakt do roku 2024

Londýn 31. mája (TASR) -Chorvátsky futbalový reprezentant Ivan Perišič sa stal novou posilou Tottenhamu Hotspur. S klubom anglickej Premier League podpísal kontrakt do roku 2024. Perišič prichádza do Londýna z Interu Miláno, kde mu vypršala zmluva.



V klube, v ktorom pôsobí aj slovenský reprezentačný obranca Milan Škriniar, odohral Perišič 254 zápasov. Na konto si pripísal 55 gólov a 49 asistencií, v drese "nerazzurri" získal tri cenné trofeje. "Moje dobrodružstvo v Interi sa skončilo. Bolo pre mňu veľkou cťou obliekať dres tohto slávneho klubu. Som hrdý na to, čo som v Interi dosiahol. Tottenham je pre mňa nová výzva," uviedol Perišič na svojom instagrame.