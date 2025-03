Perišič priblížil Chorvátov k semifinále, Španielov zachránil Merino

Bratislava 21. marca (TASR) - Chorvátsky futbalista Ivan Perišič bol ústrednou postavou národného tímu v prvom štvrťfinále Ligy národov proti Francúzsku. Tridsaťšesťročný krídelník prihral na prvý gól a druhý sám strelil. Chorváti tak v repríze finále MS 2018 vyhrali 2:0. V prípade postupu do semifinále ich čaká lepší z dvojice Španielsko alebo Holandsko. Remízu 2:2 pre obhajcov trofeje zariadil v tretej minúte nadstaveného času Mikel Merino.



Mužstvo Zlatka Daliča nevyužilo v 8. minúte pokutový kop, keď zakončenie Andreja Kramariča vykopol Mike Maignan. V prvom polčase však Perišičov center našiel Anteho Budimira, ktorý skóroval. Tesne pred odchodom do šatní zvýšil náskok "šachovnicových" parádnym volejom práve skúsený krídelník. "Veľké a dôležité víťazstvo pred nedeľou. Hrali sme naozaj na vysokej úrovni a ťažko sa mi niekoho vyzdvihuje. Bez jednoty je ťažké zdolať takýto tím," uviedol Budimir podľa uefa.com. Spokojný bol aj kormidelník Chorvátov: "Boli sme kompaktní a disciplinovaní. Neotriasla s nami ani nevyužitá penalta a zostali sme silní. Je to veľké víťazstvo, ale o tri dni nás čaká odveta. Nebude to ľahké, ale verím, že sa nám podarí dostať do finále Ligy národov - to je náš veľký sen."



Francúzi mali svoje šance, hrozil najmä navrátilec do zostavy Kylian Mbappe, ktorý však stroskotal na brankárovi Dominikovi Livakovičovi. "Les Bleus" v druhom dejstve zatlačili domácich, ale Ousmana Dembeleho dvakrát vychytal Livakovič a tak sa už skóre nezmenilo. "Náš výkon v prvom polčase bol pod úrovňou toho, čoho sme schopní. Bolo tam príliš veľa technických chýb. Aj keď Maignan zachránil penaltu, nedokázali sme to využiť. Chorvátsko bolo veľmi organizované," povedal Didier Deschamps, tréner Francúzska. Kormidelník však verí, že v odvete tím výsledok otočí: "Musíme byť lepší vo všetkých aspektoch hry a v nedeľu urobím niekoľko zmien. Uvidíme, ako sa situácia dovtedy vyvinie."



"La Furia Roja" predĺžila sériu bez prehry, naposledy podľahla 22. marca 2024 v príprave Kolumbii (0:1). V Rotterdame otvorili skóre Španieli, úradujúcich majstrov Európy poslal v 9. minúte do vedenia z otočky Nico Williams, ktorý zúročil skvelú prácu Lamina Yamala pri napádaní a následnú prihrávku Pedriho. "Bol to veľmi intenzívny zápas. Máme dobrý tím, ale musíme pracovať tvrdšie ako kedykoľvek predtým. Som veľmi šťastný zo svojho gólu a som spokojný s tímom. Tento zápas ukázal, že sa nikdy nevzdávame. Teraz máme veľkú šancu vo Valencii. Dúfam, že urobíme všetko pre to, aby sme tam zvíťazili," povedal Nico Williams v rozhovore pre TVE Spain.



Holanďanom sa podarilo vyrovnať v 28. minúte, keď Justin Kluivert posunul loptu v šestnástke na Codyho Gakpa a ten trafil po zemi k bližšej žrdi. "Oranjes" boli potom aktívnejší, blízko ku gólu bol Tijjani Reijnders, ale jeho volej preletel tesne ponad brvno. Vynahradil si to hneď po prestávke, keď po prihrávke Jeremieho Frimponga z pravej strany namieril z prvej presne k žrdi 2:1. "Bol to dobrý zápas proti kvalitnému tímu. Mali sme smolu, že sme v závere inkasovali. Mám však pocit, že sme odohrali dobrý zápas a vytvorili sme si veľa šancí," skonštatoval holandský krídelník Frimpong.



Domácim skomplikovalo situáciu vylúčenie Jorrela Hata z 82. minúty. Tesný náskok napokon neudržali, keď v nadstavení inkasovali po akcii Williamsa a dorážke Merina. "Je to trochu smutné, keď dostanete gól v závere. Nemyslím si, že sme si ho zaslúžili. Vždy ak hráte s desiatimi hráčmi, viete, že to bude ťažké. Boli sme lepším tímom," povedal Ronald Koeman, tréner Holandska. Kouč hostí Luis de la Fuente bol spokojný, ako skončil duel: "Je veľmi ťažké zakaždým vyhrať. Proti súperovi, akým je Holandsko, je to veľmi zložité. Zápas sa vyvíjal tak, ako sme si naplánovali, s veľkou vyrovnanosťou. Duel sa mohol vyvíjať na obe strany, ale sme spokojní s tým, čo sme dokázali. O postupujúcom sa rozhodne vo Valencii."