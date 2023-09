Perišič utrpel zranenie kolena, čaká ho operácia

Londýn 20. septembra (TASR) - Chorvátsky futbalista Ivan Perišič utrpel zranenie pravého kolena. Krídelník anglického Tottenhamu Hotspur musí podstúpiť operáciu. Spurs o tom informovali v stredu, no o predpokladanej dĺžke absencie tridsaťštyriročného Chorváta neinformovali.



Perišič nastúpil v prebiehajúcom ročníku v každom stretnutí, no iba raz v základnej zostave v Ligovom pohári proti Fulhamu. Plnú minutáž absolvoval počas septembrového asociačného termínu v drese Chorvátska. Dvoma asistenciami prispel k triumfu "vatrenov" nad Lotyšskom (5:0) v dueli kvalifikácie ME. V základnej jedenástke Zlatka Daliča figuroval aj pri víťazstve nad Arménskom (1:0).