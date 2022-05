Perron skolil Minnesotu hetrikom, Tampa Bay prehrala s Torontom

New York 3. mája (TASR) - Hokejistom Tampy Bay nevyšiel vstup do play off zámorskej NHL. V prvom stretnutí štvrťfinále Východnej konferencie prehral dvojnásobný obhajca titulu na ľade Toronta 0:5.



V drese domáceho tímu zaznamenali tri body Auston Matthews (2+1) a Mitchell Marner (1+2), brankár Jack Campbell zlikvidoval všetkých 24 striel hráčov Lightning. Za hostí odohral slovenský obranca Erik Černák 18:28 min, pripísal si dve mínusky a jeden hit.



St. Louis zvíťazilo v prvom zápase štvrťfinále Západnej konferencie na ľade Minnesoty 4:0 najmä zásluhou hetriku a asistencie Davida Perrona. Los Angeles zvíťazilo v Edmontone 4:3, v 55. minúte o tom rozhodol obranca Sean Durzi.







1. kolo play off NHL



štvrťfinále Východnej konferencie - 1. zápasy:



Carolina - Boston 5:1 /stav série: 1:0/



Toronto - Tampa Bay 5:0 /stav série: 1:0/







štvrťfinále Západnej konferencie - 1. zápasy:



Minnesota - St. Louis 0:4 /stav série: 0:1/



Edmonton - Los Angeles 3:4 /stav série: 0:1/