Perron strelil 300. gól, McDavid mal deväťbodový víkend

New York 27. novembra (TASR) - Kanadský hokejový útočník David Perron z Detroitu sa dvomi gólmi do bránky Minnesoty dostal na métu 300 presných zásahov v základnej časti NHL. Dočkal sa jej vo svojej 17. sezóne a 1075. zápase. Vydarený víkend má za sebou útočník Edmontonu Connor McDavid, ktorý nazbieral v dvoch zápasoch deväť kanadských bodov za gól a osem asistencií.



Perron skóroval v 5. a v 42. minúte duelu, v ktorom Red Wings triumfovali 4:1. Bol to pre neho prvý dvojgólový večer v sezóne, skóroval aj v predošlom zápase proti Bostonu. Pred stretnutím s Wild mu pracovník oddelenia pre styk s médiami pripomenul, že mu chýbajú dva góly k uzavretiu tretej stovky. "Povzbudilo ma to. Napokon sa to podarilo už dnes, je to skvelý pocit. So spoluhráčmi sme predviedli niekoľko pekných akcií, ktoré som mal možnosť zakončiť. Som rád, že je to už za mnou a že sa darí aj tímu," uviedol Perron po treťom víťazstve Red Wings za sebou. Perrona, ktorý v roku 2019 získal Stanleyho pohár v drese St. Louis Blues, pochválil aj tréner Detroitu Derek Lalonde: "Poháňa nás jeho vášeň víťaziť. Neviem, či som mal do činenia s viac ctižiadostivým hráčom. Je niekto, koho sme ako organizácia naozaj potrebovali."



McDavid počas uplynulého víkendu deviatimi bodmi režíroval víťazstvá Edmontonu na ľade Washingtonu (5:0) a nad Anaheimom (8:2). V prvom zápase mal štyri asistencie, v druhom si tento výkon zopakoval a pridal k nemu aj gól. Najproduktívnejší hráč uplynulej sezóny si deviatimi bodmi v uplynulých dvoch stretnutiach významne vylepšil štatistiky, v ktorých má po 18 zápasoch sezóny 25 bodov (7+18). Zámorské médiá pripomenuli, že ešte pred týždňom bol na 108. mieste produktivity celej súťaže, po zápase s Wild sa s ďalšími tromi hráčmi delí o 13. pozíciu. Na lídra Nikitu Kučerova stráca 10 bodov. McDavid je zároveň druhý aktívny hráč, ktorý mal v dvoch zápasoch za sebou minimálne štyri asistencie. Prvým je Nicklas Bäckström z Washingtonu.



V nočných zápasoch NHL dosiahol míľnik aj útočník Nashvillu Filip Forsberg. K víťazstvu nad Winnipegom 3:2 prispel jednou asistenciou a na konte má už 25 bodov. V klubovej histórii Predators ide o vyrovnanie rekordu v úvodných 20 zápasoch sezóny. Rovnaký bodový súčet mal po dvoch desiatkach duelov aj útočník Steve Sullivan v sezóne 2006/2007.