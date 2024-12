Perrot triumfoval v pretekoch s hromadným štartom v Kontiolahti

Kontiolahti 8. decembra (TASR) - Francúzsky biatlonista Eric Perrot triumfoval v nedeľných pretekoch s hromadným štartom na 15 km na podujatí 1. kola Svetového pohára. Vo fínskom Kontiolahti zvíťazil s jednou streleckou chybou a náskokom 9,1 sekundy pred krajanom Quentinom Fillonom Mailletom, tretí finišoval Nór Sturla Holm Laegreid (+11,5). Slovenskí reprezentanti sa do ´massu´ nekvalifikovali.



Perrot dosiahol druhé individuálne víťazstvo v kariére v prestížnom seriáli, predtým sa tešil z prvenstva aj v marci 2024 v šprinte v americkom stredisku Soldier Hollow. Dvadsaťtriročný Francúz sa dostal aj na čelo celkového poradia SP, keď zo žltého dresu vyzliekol obhajcu veľkého glóbusu Johannesa Thingnesa Böa. Nór skončil v nedeľu so štyrmi chybami na strelnici na 9. mieste (+49,4).



Po prvej streľbe bol na čele Laegreid pred krajanom Endrem Strömsheimom. Strömsheim sa po 4 km dostal na čelo menšej skupinky a líderskú pozíciu si držal aj po druhej ležke, v ktorej strieľal opäť čisto. Na čele vytvoril nórsku dvojicu s Vetle Sjastadom Christiansenom, na konci 9. kilometra mala približne osemsekundový náskok pred konkurentmi. Tretia streľba však zamiešala poradím. Nóri ju pokazili, Strömsheim urobil dve chyby, Christiansen jednu. Využil to Perrot, ktorý sa vyšvihol do čela a viedol pred Danilom Riethmüllerom. Perrot nezaváhal ani na druhej stojke, kým Nemec minul jeden terč. Francúz odišiel zo strelnice s 20-sekundovým náskokom pred Laegreidom a vedenie už z rúk nepustil. Laegreidovi v závere chýbali sily a prehnal sa okolo neho ešte aj Fillon Maillet.