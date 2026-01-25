< sekcia Šport
Perrot vyhral mass štart v Novom Meste a je novým lídrom
Autor TASR
Nové Mesto na Morave 25. januára (TASR) - Francúzsky biatlonista Eric Perrot zvíťazil v pretekoch s hromadným štartom na 15 km na podujatí Svetového pohára v Novom Meste na Morave a stal sa novým lídrom celkového poradia. Druhý prišiel do cieľa Američan Campbell Wright, tretí finišoval Nór Sverre Dahlen Aspenes, ktorý dosiahol prvé pódiové umiestnenie vo Svetovom pohári.
Perrot, ktorý bol na strelnici bezchybný, triumfoval s časom 35:59,6 min a do celkového hodnotenia získal 90 bodov. Na čele celkového poradia má 37-bodový náskok. V Novom Meste na Morave dosiahol tretie víťazstvo v sezóne a siedme v kariére.
Po prvej streľbe bol na čele poradia Švéd Jesper Nelin, ktorý mal bezchybnú streľbu rovnako ako Perrot a priebežne tretí Fillon Maillet. Na bežeckom úseku sa pred neho dostal Wright, no po druhej streľbe už viedol Perrot. Odstupy medzi najlepšími deviatimi boli iba minimálne a po 8 km bol lídrom Hofer. Perrot sa po tretej streľbe vrátil do čela a za ním sa zoradili Wright a Aspenes. S Perrotom stíhal najmä Wright a pred Aspenesa sa následne dostal Pfeund. Perrot bol stopercentný aj na štvrtej streľbe a keďže Wright musel absolvovať jeden trestný okruh, nemohol už ohroziť Francúza. Na trati síce dokázal stratu výrazne znížiť, no napokon obsadil 2. miesto.
Biatlon - Svetový pohár, Nové Mesto na Morave
muži
Preteky s hromadným štartom na 15 km:
1. Eric Perrot (Fr.) 35:59,6 min. (0), 2. Campbell Wright (USA) +9,0 sek. (1), 3. Sverre Dahlen Aspenes +16,2 (0), 4. Fabien Claude (Fr.) +23,8 (2), 5. Lukas Hofer (Tal.) +23,8 (1), 6. Emilien Claude +41,0 (1), 7. Johan-Olav Botn (Nór.) +43,4 (0), 8. Roman Rees (Nem.) +44,4 (0), 9. Isak Leknes Frey (Nór.) +53,8 (3), 10. Michal Krčmář (ČR) +53,8 (1)
Celkové poradie SP: 1. Perrot 834 bodov, 2. Tomasso Giacomel (Tal.) 797, 3. Sebastian Samuelsson (Švéd.) 668, 4. Botn 630, 5. Quentin Fillon Maillet (Fr.) 503, 6. Johannes Dale-Skjevdal (Nór.) 501, 7. Martin Ponsiluoma (Švéd.) 500, 8. Emilien Jacquelin (Fr.) 474, 9. Vetle Sjaastad Christiansen (Nór.) 429, 10. Wright 414.
