< sekcia Šport
Perrot vyhral vytrvalostné preteky a má malý glóbus, Borguľa 68.
Druhý v Kontiolahti skončil Nór Sturla Holm Lägreid pred svojím krajanom Vetlem Sjästadom Christiansenom.
Autor TASR,aktualizované
Kontiolahti 6. marca (TASR) - Francúzsky biatlonista Eric Perrot zvíťazil v piatkových vytrvalostných pretekoch na 20 km Svetového pohára a získal malý glóbus za túto disciplínu. Druhý v Kontiolahti skončil Nór Sturla Holm Lägreid pred svojím krajanom Vetlem Sjästadom Christiansenom. Z trojice Slovákov skončil najvyššie na 68. mieste Jakub Borguľa.
Dvadsaťštyriročný Perrot zaknihoval štvrté individuálne víťazstvo v prebiehajúcej sezóne. Potvrdil formu zo zimnej olympiády v Taliansku, kde získal tri medaily, dve zlaté v mixe a štafetách a striebro vo vytrvalostných pretekoch, v ktorých ho zdolal iba Johan-Olav Botn. V celkovom poradí disciplíny triumfoval s 211 bodmi a výrazne si vylepšil postavenie aj v boji o veľký glóbus. V ňom vedie o 127 bodov pred druhým Tommasom Giacomelom z Talianska.
„Koncentroval som sa hlavne na preteky. Vedel som, že keď chcem vyhrať, musím trafiť všetkých 20 terčov, aby som mal šancu získať glóbus. Cítil som sa dobre a podporil som to aj bežecky,“ povedal Perrot pre IBU po zisku prvého malého glóbusu v kariére.
Prví traja pretekári trafili zhodne všetkých dvadsať terčov a tak sa rozhodovalo hlavne na bežkách. Tam bol najrýchlejší práve Perrot. Celkovo mal druhý bežecký čas, zdolal ho len Nemec Philipp Nawrath, ktorý si však pripísal dve trestné minúty a skončil piaty. Perrot bol v cieli o 29,9 sekúnd rýchlejší ako Lägreid, Christiansen stratil 47,9 s a štvrtý a taktiež bezchybný Lukas Hofer z Talianska až 1:18,1 minúty.
Borguľa spravil mal tri trestné minúty a na víťaza stratil 8:00,2 minút. Artur Ischakov mal rovnakú streleckú bilanciu a klasifikovali ho o tri priečky nižšie na 71. mieste, Šimon Adamov minul päť terčov a skončil na 89. pozícii.
Dvadsaťštyriročný Perrot zaknihoval štvrté individuálne víťazstvo v prebiehajúcej sezóne. Potvrdil formu zo zimnej olympiády v Taliansku, kde získal tri medaily, dve zlaté v mixe a štafetách a striebro vo vytrvalostných pretekoch, v ktorých ho zdolal iba Johan-Olav Botn. V celkovom poradí disciplíny triumfoval s 211 bodmi a výrazne si vylepšil postavenie aj v boji o veľký glóbus. V ňom vedie o 127 bodov pred druhým Tommasom Giacomelom z Talianska.
„Koncentroval som sa hlavne na preteky. Vedel som, že keď chcem vyhrať, musím trafiť všetkých 20 terčov, aby som mal šancu získať glóbus. Cítil som sa dobre a podporil som to aj bežecky,“ povedal Perrot pre IBU po zisku prvého malého glóbusu v kariére.
Prví traja pretekári trafili zhodne všetkých dvadsať terčov a tak sa rozhodovalo hlavne na bežkách. Tam bol najrýchlejší práve Perrot. Celkovo mal druhý bežecký čas, zdolal ho len Nemec Philipp Nawrath, ktorý si však pripísal dve trestné minúty a skončil piaty. Perrot bol v cieli o 29,9 sekúnd rýchlejší ako Lägreid, Christiansen stratil 47,9 s a štvrtý a taktiež bezchybný Lukas Hofer z Talianska až 1:18,1 minúty.
Borguľa spravil mal tri trestné minúty a na víťaza stratil 8:00,2 minút. Artur Ischakov mal rovnakú streleckú bilanciu a klasifikovali ho o tri priečky nižšie na 71. mieste, Šimon Adamov minul päť terčov a skončil na 89. pozícii.
vytrvalostné preteky mužov na 20 km:
1. Eric Perrot (Fr.) 44:55,7 min (0), 2. Sturla Holm Lägreid +29,9 s (0), 3. Vetle Sjästad Christiansen (obaja Nór.) +47,9 (0), 4. Lukas Hofer (Tal.) +1:18,1 (0), 5. Philipp Nawrath (Nem.) +2:19,6 (2), 6. Martin Uldal (Nór.) +2:20,1 (1), 7. Jakov Fak (Slovin.) +2:22,3 (0), 8. Fabien Claude (Fr.) +2:23,4 (2), 9. Andrejs Rastorgujevs (Lot.) +3:03,8 (2), 10. Johannes Dale (Nór.) +3:11,9 (2), ... 68. Jakub BORGUĽA +8:00,2 (3), 71. Artur ISCHAKOV +8:22,7 (3), 89. Šimon ADAMOV (všetci SR) +9:56,3 (5)
celkové poradie SP:
1. Perror 924 b, 2. Tommaso Giacomel (Tal.) 797, 3. Sebastian Samuelsson (Švéd.) 687, 4. John Olav Botn (Nór.) 652, 5. Dale 532, 6. Quentin Fillon Maillet (Fr.) 519, ... 84. BORGUĽA 12, 98. Martin MAŤKO (SR) 2
konečné poradie vytrvalostných pretekov (po 4):
1. Perrot 211 b, 2. Botn 141, 3. Emilien Jacquelin (Fr.) 133, 4. Lägreid 125, 5. Hofer 123, 6. Uldal 120, ... 75 BORGUĽA 2
1. Eric Perrot (Fr.) 44:55,7 min (0), 2. Sturla Holm Lägreid +29,9 s (0), 3. Vetle Sjästad Christiansen (obaja Nór.) +47,9 (0), 4. Lukas Hofer (Tal.) +1:18,1 (0), 5. Philipp Nawrath (Nem.) +2:19,6 (2), 6. Martin Uldal (Nór.) +2:20,1 (1), 7. Jakov Fak (Slovin.) +2:22,3 (0), 8. Fabien Claude (Fr.) +2:23,4 (2), 9. Andrejs Rastorgujevs (Lot.) +3:03,8 (2), 10. Johannes Dale (Nór.) +3:11,9 (2), ... 68. Jakub BORGUĽA +8:00,2 (3), 71. Artur ISCHAKOV +8:22,7 (3), 89. Šimon ADAMOV (všetci SR) +9:56,3 (5)
celkové poradie SP:
1. Perror 924 b, 2. Tommaso Giacomel (Tal.) 797, 3. Sebastian Samuelsson (Švéd.) 687, 4. John Olav Botn (Nór.) 652, 5. Dale 532, 6. Quentin Fillon Maillet (Fr.) 519, ... 84. BORGUĽA 12, 98. Martin MAŤKO (SR) 2
konečné poradie vytrvalostných pretekov (po 4):
1. Perrot 211 b, 2. Botn 141, 3. Emilien Jacquelin (Fr.) 133, 4. Lägreid 125, 5. Hofer 123, 6. Uldal 120, ... 75 BORGUĽA 2