Perrot zvíťazil v stíhačke mužov na 12,5 km
Perrot bol v šprinte druhý a na Giacomela strácal len štyri sekundy.
Autor TASR,aktualizované
Hochfilzen 13. decembra (TASR) - Francúzsky biatlonista Eric Perrot triumfoval v stíhačke mužov na 12,5 km v pretekoch Svetového pohára v rakúskom Hochfilzene. Druhý skončil Tommaso Giacomel z Talianska, víťaz piatkového šprintu zaostal o 10,2 s. Tretie miesto obsadil líder celkového poradia SP Johan-Olav Botn z Nórska (+29,0). Slovensko nemalo v pretekoch zastúpenie.
Perrot bol v šprinte druhý a na Giacomela strácal len štyri sekundy. V rakúskom stredisku výborne bežal, no najmä si ako jediný z prvej desiatky udržal stopercentnú bilanciu na strelnici. „Vedel som, že musím dobre strieľať, lebo aj Tommaso dobre strieľa. Chcel som trafiť všetky terče, som rád, že sa mi to poradilo. Musím teraz pokračovať v práci, je to len o mne, nie je to jednoduché. V zostávajúcich pretekoch to bude boj,“ povedal víťaz v rozhovore pre Medzinárodnú biatlonovú úniu IBU.
Výrazne si v porovnaní s piatkovými pretekmi polepšil Nór Johannes Dale Skjevdal, po 16. mieste zaznamenal 5. priečku pred svojim reprezentačným kolegom Sturlom Holmom Laegreidom.
stíhačka mužov na 12,5 km:
1. Eric Perrot (Fr.) 30:06,2 min. (0+0+0+0), 2. Tommaso Giacomel (Tal.) +10,2 s. (0+0+1+0), 3. Johan Olav Botn (Nór.) +29,0 (1+0+0+0), 4. Philipp Horn (Nem.) +47,8 (0+0+1+0), 5. Johannes Dale Skjevdal +1:00,7 min. (1+0+0+0), 6. Sturla Holm Laegreid (obaja Nór.) +1:07,7 (1+0+0+1), 7. Emilien Jacquelin (Fr.) +1:15,8 (0+0+1+2), 8. Campbell Wright (USA) +1:21,0 (0+1+1+1), 9. Martin Ponsiluoma (Švéd.) +1:24,4 (1+0+1+1), 10. Philipp Nawrath (Nem.) +1:30,0 (1+0+0+1)
celkové poradie v stíhačke (po 2 zo 7 pretekov):
1. Perrot 140 bodov, 2. Giacomel a Botn po 130, 4. Quentin Fillon Maillet (Fr.) 120, 5. Sebastian Samuelsson (Švéd.) 104, 6. Laegreid 82
celkové poradie SP (po 5 z 21 pretekov):
1. Botn 365 bodov, 2. Giacomel 298, 3. Perrot 280, 4. Samuelsson 253, 5. Fillon Maillet 242, 6. Laegreid 237
