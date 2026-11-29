< sekcia Šport
Perrot zvíťazil v úvodnom šprinte sezóny, 39. Borguľa bodoval
Celkový víťaz minulého ročníka Perrot predviedol rýchlu a presnú paľbu, navyše mal druhý najrýchlejší bežecký čas.
Autor TASR,aktualizované
Kontiolahti 29. novembra (TASR) - Francúzsky biatlonista Eric Perrot triumfoval v šprinte mužov na úvodnom podujatí Svetového pohára vo fínskom Kontiolahti. V nedeľných pretekoch predviedol čistú streľbu a zvíťazil v čase 23:15,6 min. pred americkým reprezentantom Campbellom Wrightom a Sebastianom Samuelssonom zo Švédska. Najlepším Slovákom bol Jakub Borguľa na 39. priečke.
Celkový víťaz minulého ročníka Perrot predviedol rýchlu a presnú paľbu, navyše mal druhý najrýchlejší bežecký čas. „Je dobré byť späť na vrchole, najmä v šprinte. Naposledy som tam bol pred niekoľkými rokmi, takže som na celé svoje preteky naozaj hrdý. Na strelnici som si počínal skvele. To bol dnes môj hlavný cieľ. Aj na trati som zareagoval dobre,“ uviedol pre oficiálnu stránku Medzinárodnej biatlonovej únie.
Na výborný výkon zo štvrtka nadviazal víťaz vytrvalostných pretekov Wright, ktorý urobil jednu chybu v stojke a zo streľby odchádzal na priebežnej šiestej pozícii. V záverečnom kole sa však blysol na trati a napokon finišoval druhý s mankom 26,8 s. Aj do ďalších pretekov tak pôjde v žltom drese pre lídra celkového poradia.
Borguľa spravil po jednej chybe na oboch položkách a v poslednom kole bojoval o bodované priečky. Napokon finišoval na 39. pozícii s mankom 1:56,8 min. na Perrota a do celkového poradia si tak zapísal dva body: „Cítil som sa dobre, v prvom rade sa musím poďakovať za servis lyží. Ide sa do toho super, keď vám idú lyže, vyštartujete a cítite, že ste rýchly. Strelecky to nie je najhoršie, ale vo SP je 1+1 veľmi veľa, ak chcete nejaký výsledok. Snažil som sa sústrediť, ale zase mi ušla jedna rana a je mi to ľúto. Viem, že keby ju trafím, tak by to bol veľmi pekný výsledok.“
Martin Maťko začínal už so štartovacím číslom 2. Na strelnici sa netrafil celkom trikrát (2+1) a skončil 73. so stratou 3:00,7 min. „Podmienky boli na začiatku lepšie ako teraz, ale trať je celkovo pomalá, takže rozdiely tam asi veľké nebudú. Prvý výstrel som dal ďaleko, ten bol môj, pri druhom neviem. Zostávalo mi len niečo zabehnúť, ale dochádzali mi sily,“ povedal pre STVR Šport.
Posledný z trojice Slovákov Šimon Adamov „vybuchol“ na ležke, kde sklopil iba jeden terč. V stojke spravil jednu chybu a do cieľa prišiel na 97. mieste (+4:28,0 min.). „Nepadalo mi to a neviem, či si teraz každé preteky odstrelím jednou streľbou, ale celkom ma to deptá. S trénerom si to zanalyzujeme a uvidíme, čo sa bude dať spraviť do ďalších pretekov,“ poznamenal frustrovane.
Celkový víťaz minulého ročníka Perrot predviedol rýchlu a presnú paľbu, navyše mal druhý najrýchlejší bežecký čas. „Je dobré byť späť na vrchole, najmä v šprinte. Naposledy som tam bol pred niekoľkými rokmi, takže som na celé svoje preteky naozaj hrdý. Na strelnici som si počínal skvele. To bol dnes môj hlavný cieľ. Aj na trati som zareagoval dobre,“ uviedol pre oficiálnu stránku Medzinárodnej biatlonovej únie.
Na výborný výkon zo štvrtka nadviazal víťaz vytrvalostných pretekov Wright, ktorý urobil jednu chybu v stojke a zo streľby odchádzal na priebežnej šiestej pozícii. V záverečnom kole sa však blysol na trati a napokon finišoval druhý s mankom 26,8 s. Aj do ďalších pretekov tak pôjde v žltom drese pre lídra celkového poradia.
Borguľa spravil po jednej chybe na oboch položkách a v poslednom kole bojoval o bodované priečky. Napokon finišoval na 39. pozícii s mankom 1:56,8 min. na Perrota a do celkového poradia si tak zapísal dva body: „Cítil som sa dobre, v prvom rade sa musím poďakovať za servis lyží. Ide sa do toho super, keď vám idú lyže, vyštartujete a cítite, že ste rýchly. Strelecky to nie je najhoršie, ale vo SP je 1+1 veľmi veľa, ak chcete nejaký výsledok. Snažil som sa sústrediť, ale zase mi ušla jedna rana a je mi to ľúto. Viem, že keby ju trafím, tak by to bol veľmi pekný výsledok.“
Martin Maťko začínal už so štartovacím číslom 2. Na strelnici sa netrafil celkom trikrát (2+1) a skončil 73. so stratou 3:00,7 min. „Podmienky boli na začiatku lepšie ako teraz, ale trať je celkovo pomalá, takže rozdiely tam asi veľké nebudú. Prvý výstrel som dal ďaleko, ten bol môj, pri druhom neviem. Zostávalo mi len niečo zabehnúť, ale dochádzali mi sily,“ povedal pre STVR Šport.
Posledný z trojice Slovákov Šimon Adamov „vybuchol“ na ležke, kde sklopil iba jeden terč. V stojke spravil jednu chybu a do cieľa prišiel na 97. mieste (+4:28,0 min.). „Nepadalo mi to a neviem, či si teraz každé preteky odstrelím jednou streľbou, ale celkom ma to deptá. S trénerom si to zanalyzujeme a uvidíme, čo sa bude dať spraviť do ďalších pretekov,“ poznamenal frustrovane.
1. kolo SP v Kontiolahti - šprint mužov na 10 km:
1. Eric Perrot (Fr.) 23:15,6 min. (0), 2. Campbell Wright (USA) +26,8 (1), 3. Sebastian Samuelsson (Švéd.) +29,6 (0), 4. Philipp Nawrath +31,4 (0), 5. Justus Strelow (obaja Nem.) +34,8 (0), 6. Johan-Olav Smördal Botn (Nór.) +35,9 (2), 7. Gaetan Paturel (Fr.) +36,4 (0), 8. Martin Uldal (Nór.) +46,5 (1), 9. Vítězslav Hornig (ČR) +47,8 (0), 10. Thierry Langer (Belg.) +51,5 (0), ..., 39. Jakub BORGUĽA +1:56,8 (2), 73. Martin MAŤKO +3:00,7 (3), 97. Šimon ADAMOV (všetci SR) +4:28,0 (5)
priebežné poradie SP (po 2 z 21 pretekov): 1. Wright 165 bodov, 2. Strelow 125, 3. Perrot 120, 4. Vetle Sjaastad Christiansen (Nór.) 95, 5. Nawrath 82, 6. Uldal 78
priebežné poradie šprintu (po 1 z 8 pretekov): 1. Perrot 90 bodov, 2. Wright 75, 3. Samuelsson 65, 4. Nawrath 55, 5. Strelow 50, 6. Botn 45
1. Eric Perrot (Fr.) 23:15,6 min. (0), 2. Campbell Wright (USA) +26,8 (1), 3. Sebastian Samuelsson (Švéd.) +29,6 (0), 4. Philipp Nawrath +31,4 (0), 5. Justus Strelow (obaja Nem.) +34,8 (0), 6. Johan-Olav Smördal Botn (Nór.) +35,9 (2), 7. Gaetan Paturel (Fr.) +36,4 (0), 8. Martin Uldal (Nór.) +46,5 (1), 9. Vítězslav Hornig (ČR) +47,8 (0), 10. Thierry Langer (Belg.) +51,5 (0), ..., 39. Jakub BORGUĽA +1:56,8 (2), 73. Martin MAŤKO +3:00,7 (3), 97. Šimon ADAMOV (všetci SR) +4:28,0 (5)
priebežné poradie SP (po 2 z 21 pretekov): 1. Wright 165 bodov, 2. Strelow 125, 3. Perrot 120, 4. Vetle Sjaastad Christiansen (Nór.) 95, 5. Nawrath 82, 6. Uldal 78
priebežné poradie šprintu (po 1 z 8 pretekov): 1. Perrot 90 bodov, 2. Wright 75, 3. Samuelsson 65, 4. Nawrath 55, 5. Strelow 50, 6. Botn 45