Perry je tretí najstarší hráč v play off s dvoma gólmi v 1. tretine

Edmonton 11. mája (TASR) - Kanadský hokejový útočník Corey Perry z Edmontonu sa stal tretím najstarším hráčom v histórii NHL, ktorý strelil minimálne dva góly v jednej tretine v zápase play off. Míľnik dosiahol v treťom semifinálovom zápase Západnej konferencie, v ktorom jeho tím napokon podľahol Vegas 3:4. Perry strelil dva góly v prvej tretine, v ktorej síce poslal svoj tím do vedenia 2:0, no ešte do prvej prestávky hostia dokázali vyrovnať.



Perry mal v deň zápasu 39 rokov a 359 dní. Vo vyššom veku dosiahli dvojgólové zápasy v play off iba dve európske legendy. Bývalý švédsky obranca Nicklas Lidström mal svoj posledný dvojgólový zápas vo vyraďovacej časti vo veku 41 rokov a 8 dní, keď dvakrát skóroval vo štvrtom stretnutí 2. kole play off 2011. Fínsky útočník Teemu Selänne to dokázal v rovnakom roku v treťom zápase 1. kola, keď mal 40 rokov a 288 dní.



Perry je štvrtý najstarší hráč prebiehajúcej sezóny NHL a druhý najstarší v 2. kole play off po Brentovi Burnsovi z Caroliny. V piatok 16. mája oslávi okrúhlu 40-tku.