Perry o jeho situácii v Edmontone: Veľmi rád by som zostal

Edmonton 19. júna (TASR) - Kanadský hokejista Corey Perry chce aj naďalej pokračovať v organizácii Edmonton Oilers. Útočník o svojej budúcnosti prehovoril počas štvrtkovej tlačovej konferencie.



Štyridsaťročnému veteránovi sa s Oilers podarilo druhýkrát za sebou dostať do finále NHL. „Veľmi rád by som tu zostal. Rozhodnutie nechám na tých najvyšších, ale myslím si, že som do toho dal v drese Oilers všetko,“ prezradil Kanaďan.



Perry je jediným hráčom celej histórie súťaže, ktorý bol súčasťou zdolaného tímu až päťkrát. Svoj jediný titul získal s Anaheimom Ducks v roku 2007. Odvtedy ťahal za kratší koniec okrem Edmontonu (2024,2025) aj v službách Tampy Bay, Montrealu Canadiens a Dallasu Stars. Informoval o tom portál TSN.ca.