Perry sa stal piatym 40-tnikom s gólom vo finále, patrí k nim aj Chára

Edmonton 7. júna (TASR) - Kanadský hokejový útočník Corey Perry sa stal piatym štyridsiatnikom v histórii NHL, ktorý skóroval vo finále play off. Gólom 18 sekúnd pred treťou sirénou poslal do predĺženia 2. finálový zápas, v ktorom Edmonton napokon prehral s Floridou 4:5. Pred Perrym skórovali vo finále po dovŕšení 40 rokov aj bývalý slovenský obranca Zdeno Chára (v roku 2019), Mark Recchi (2011), Igor Larionov (2002) a Ray Bourque (2001).



Pre Panthers znamenalo víťazstvo v Edmontone nielen vyrovnanie série na 1:1, ale deviatym víťazstvom si vytvorili nový klubový rekord v počte triumfov v play off na klziskách súperov.



Tri body za asistencie si pripísal kapitán Edmontonu Connor McDavid. S 31 kanadskými bodmi (6+25) je na čele bodovania play off, pričom tretíkrát v kariére sa dostal cez métu 30 bodov vo vyraďovačke. Pred ním dosiahli minimálne tri tridsaťbodové výkony v play off iba Wayne Gretzky (šesťkrát) a Mark Messier (trikrát).



Míľnik dosiahol aj obranca „olejárov“ Evan Bouchard, ktorý mal v prvej tretine bilanciu 1+2. Troma bodmi v jednej tretine vyrovnal rekord obrancu vo finálovom zápase.



O triumfe Floridy rozhodol útočník Brad Marchand, ktorý je s 10 gólmi vo finálových zápasoch najlepší strelec spomedzi aktívnych hráčov.