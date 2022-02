Pešán po vypadnutí: Skôr už je obrovský úspech o medailu bojovať

Peking 15. februára (TASR) - Českí fanúšikovia majú pred každým veľkým turnajom vysoké očakávania a vždy veria, že ich hokejisti vybojujú medaily. V posledných rokoch sa však vždy sklamali. Národný tím čaká na cenný kov z majstrovstiev sveta alebo zimných olympijských hier už desať rokov.



A nepridá ho ani v Pekingu, kde český hokej prvýkrát v samostatnej histórii chýba v klasickom osemčlennom play off na vrcholnom podujatí. "Je to obrovské sklamanie, mrzí ma, že takýto fantastický kolektív, ktorý sa tu zišiel, to nedotiahol ďalej," povedal tréner národného výberu Filip Pešán.



Jeho zverenci skončili už v kvalifikácii o štvrťfinále, keď v utorok podľahli Švajčiarom 2:4. Helvéti sa poučil z prvého vzájomného duelu v základnej skupine, ktorý prehrali 1:2 po nájazdoch, a v "odvete" vďaka vysunutej defenzíve, dôrazu a rýchlosti slávili úspech. "Boli sme nervózni, dopadla na nás ťarcha toho duelu, i keď sme doň dobre vstúpili. Zlomové momenty boli, keď sme inkasovali v oslabení a vzápätí po takom narazení o rozhodcu opäť. To otriaslo tímom. Potom sme neubránili ani druhé oslabenie. Je to taká naša bohužiaľ už obohraná pesnička," zhodnotil záverečné vystúpenie na turnaji.



Českí hokejisti tak opäť nenaplnia medailové očakávania svojich fanúšikov. Naposledy sa im to podarilo pred desiatimi rokmi v Helsinkách, kde skončili na bronzovej priečke. "Každý veril, že práve my budeme tí, čo po rokoch zodvihnú zástavu českého hokeja. Bohužiaľ sme nadviazali na neúspechy posledných rokov," povedal Pešán.



Hlavný tréner však zdôraznil, že by sa už mali zmeniť aj očakávania verejnosti: "Nemá cenu si klamať, výsledky nie sú dobré. Na druhú stranu, stále to berieme tak, že bez medaile je to neúspech. Samozrejme, že ju každý chce, to bez debaty, ale neviem, či už nie je čas naliať si trochu (čistého) vína. Skôr už je obrovský úspech o tú medailu bojovať. Asi nie je náhoda, že v posledných rokoch ju nemáme."