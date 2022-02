Pešán skončil pri kormidle českej reprezentácie

Praha 24. februára (TASR) - Filip Pešán už nie je tréner českej hokejovej reprezentácie. Vedenie Českého zväzu ľadového hokeja ho jednohlasne odvolalo štyri dni po skončení olympijského turnaja v Pekingu, na ktorom jeho zverenci nepostúpili do štvrťfinále.



Pri národnom tíme nebudú pokračovať ani Pešánovi asistenti Martin Straka a Jaroslav Špaček. Petr Nedvěd zostáva na poste generálneho manažéra a do 17. marca by mal podať návrh na zloženie nového realizačného tímu. Informoval o tom server idnes.cz. Českí hokejisti sa s účinkovaním na ZOH 2022 v Pekingu rozlúčili už v predkole play off po prehre 2:4 so Švajčiarskom. Po prvý raz v histórii tak nepostúpili medzi elitnú osmičku.