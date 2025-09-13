< sekcia Šport
Pešič odstúpil z funkcie trénera srbskej reprezentácie
Pešič povedal, že pomôže federácii nájsť nového trénera a že je pripravený podeliť sa s ním o svoje skúsenosti.
Autor TASR
Belehrad 13. septembra (TASR) - Tréner basketbalistov Srbska Svestislav Pešič odstúpil z funkcie. Stalo sa tak po tom, čo jeho tím prekvapujúco vypadol v osemfinále ME s Fínskom. Srbi v zostave s hviezdou NBA Nikolom Jokičom patrili k najväčším favoritom turnaja, no vypadli už v úvodnom zápase vyraďovačky po výsledku 86:92.
„Je čas nájsť nového trénera, ktorý bude pokračovať v tom, čo sme začali,“ povedal 76-ročný Pešič pre noviny Politika. „Bolo mi cťou byť hlavným koučom srbského národného tímu a trénovať najlepších srbských basketbalistov.“
Pešič povedal, že pomôže federácii nájsť nového trénera a že je pripravený podeliť sa s ním o svoje skúsenosti. Pešič doviedol Nemecko k titulu majstra Európy v roku 1993 a bývalú Juhosláviu k titulom na ME 2001 a MS 2002. So Srbskom skončil druhý na MS v roku 2023 a v roku 2024 získal bronz na OH v Paríži.
