Pešič odstúpil z funkcie trénera srbskej reprezentácie

Ognjen Dobric (13) zo Srbska reaguje po prehre so Spojenými štátmi počas semifinálového basketbalového zápasu mužov v Bercy Arene na Letných olympijských hrách 2024 vo štvrtok 8. augusta 2024 v Paríži vo Francúzsku. Foto: TASR/AP

Pešič povedal, že pomôže federácii nájsť nového trénera a že je pripravený podeliť sa s ním o svoje skúsenosti.

Autor TASR
Belehrad 13. septembra (TASR) - Tréner basketbalistov Srbska Svestislav Pešič odstúpil z funkcie. Stalo sa tak po tom, čo jeho tím prekvapujúco vypadol v osemfinále ME s Fínskom. Srbi v zostave s hviezdou NBA Nikolom Jokičom patrili k najväčším favoritom turnaja, no vypadli už v úvodnom zápase vyraďovačky po výsledku 86:92.

Je čas nájsť nového trénera, ktorý bude pokračovať v tom, čo sme začali,“ povedal 76-ročný Pešič pre noviny Politika. „Bolo mi cťou byť hlavným koučom srbského národného tímu a trénovať najlepších srbských basketbalistov.“

Pešič povedal, že pomôže federácii nájsť nového trénera a že je pripravený podeliť sa s ním o svoje skúsenosti. Pešič doviedol Nemecko k titulu majstra Európy v roku 1993 a bývalú Juhosláviu k titulom na ME 2001 a MS 2002. So Srbskom skončil druhý na MS v roku 2023 a v roku 2024 získal bronz na OH v Paríži.
