Pesimista Pique po remíze Barcelony v Seville: Real už body nestratí

Sevilla 20. júna (TASR) - Obranca FC Barcelona Gerard Pique tvrdí, že jeho tím sa po piatkovej bezgólovej remíze na ihrisku FC Sevilla dostal z hľadiska boja o titul do zložitej situácie. Z postu lídra najvyššej španielskej futbalovej súťaže môže Barcelonu zosadiť jej konkurent Real Madrid v prípade nedeľňajšieho víťazstva v San Sebastiane. Pri rovnosti bodov má totiž "biely balet" lepšiu bilanciu zo vzájomných zápasov.



"Poviem na rovinu, vidím to pesimisticky. Myslím si, že získať titul bude veľmi ťažké. Na základe doterajšieho priebehu ligy po reštarte si nemyslím, že Real Madrid stratí nejaké body. Tromfy sú v jeho rukách," vyhlásil Pique. Tridsaťtriročný stopér síce dokázal otupiť ofenzívnu silu tretieho tímu tabuľky, jeho spoluhráči vpredu však boli rovnako bezzubí a preto gól na štadióne Ramona Sancheza Pizjuana nepadol. Barcelonský kapitán Lionel Messi mal niekoľko príležitostí na strelenie 700. gólu vo svojej kariére, nepresadil sa však z hry a ani z priamych kopov. Blízko bol v prvom polčase, keď jeho priamy kop vyhlavičkoval mimo bránky obranca Jules Koundé.



Na Piqueho pesimistické slová zareagoval na pozápasovej tlačovej konferencii Quique Setien. Tréner katalánskeho giganta má opačný názor ako dlhoročná defenzívna opora mužstva. "Myslím si, že Gerardovo vyhlásenie poznačila frustrácia zo straty bodov. Nestotožňujem sa s jeho názorom. Snažím sa byť optimista a som presvedčený, že pre nás i pre Real bude ťažké získať v ďalšom priebehu plný počet bodov. Každý ešte môže zaváhať, treba sa sústrediť na seba a uvidíme, kto sa bude na konci tešiť." Flintu do žita nehádže ani brankár Marc-André ter Stegen, ktorý zdieľa trénerov názor: "Oba tímy nevyužili niekoľko dobrých príležitostí. Diváci pred televíznymi obrazovkami boli svedkami kvalitného duelu, ktorému chýbali jedine góly. Remíza je však vzhľadom na priebeh zápasu spravodlivá. Stratili sme dva body, no nezostáva nám nič iné, ako bojovať o ďalšie. Musíme zostať pozitívni." V ďalšom kole nastúpi Barcelona v utorok doma proti Athleticu Bilbao.



Hráči RCD Mallorca v zostave so slovenským reprezentantom Martinom Valjentom v ďalšom piatkovom stretnutí remizovali doma s CD Leganes 1:1. O dva dôležité body v snahe o zotrvanie v najvyššej súťaži prišli až v 87. minúte. Valjent odohral celý zápas. Salva Sevilla z Mallorky otvoril skóre presným zásahom už v 9. minúte, hostia však tri minúty pred vypršaním riadneho času vyrovnali zásluhou Oscara. Mallorca získala prvý bod v treťom dueli po reštarte súťaže, v tabuľke však zostala na zostupovom 18. mieste. Leganes je posledný. Villarreal v boji o miestenku do pohárovej Európy uspel na ihrisku Granady 1:0 a v tabuľke je siedmy.