PEŠKOVÁ: Z koronavíru mám strach, ale do Indie pôjdem. Kvôli olympiáde

Bratislava 16 . februára (TASR) - Slovenská reprezentantka v športovej streľbe Daniela Demjén Pešková tak ako viacerí slovenskí športovci “naháňa” miestenku na olympiádu do Tokia, ktorá sa v metropole Japonska začína 24. júla. V marci sa predstaví na pretekoch Svetového pohára v Indii, ktoré Medzinárodná federácia športovej streľby nezrušila aj napriek šíriacemu sa koronavírusu. Povedala to v diskusii na TABLET.TV..



“Teraz sa sústredím na majstrovstvá Európy, ktoré sa začínajú o dva týždne a hneď po ich ukončení sa touto témou začneme zaoberať, pretože mám strach, určite sa budeme nejakým spôsobom chrániť,” .dodala.



O účasť na olympiáde zabojuje slovenská strelkyňa práve na európskom šampionáte v poľskej Wroclawi. Poslednú šancu vybojovať si účasť pod piatimi kruhmi bude mať na májovej Veľkej cene Plzne.



“Forma je výborná, myslím si, že momentálne som na tom najlepšie v celej svojej kariére. Verím, že to vyústi v dobrý výsledok. Robím pre to maximum, ale je to aj o šťastí,” doplnila Demjén Pešková, ktorá už zažila atmosféru olympiády v Pekingu a Londýne.









Jediným strelcom, ktorý má v disciplínach vzduchových zbraní isté miesto v Tokiu je Patrik Jány, strelecký "partner" Demjén Peškovej na svetových podujatiach v disciplíne mix. Dvadsaťdvaročnému talentu predpovedá skvelú športovú budúcnosť.



“Ja som verila, že to bude Paťo, kto tú miestenku získa, pretože je húževnatý, ambiciózny, tak správe naladený, a preto verím, že to vo svojej kariére ďaleko dotiahne. Paťo je naozaj veľký talent,” pochválila svojho reprezentačného kolegu Demjén Pešková.



Tridsaťpäťročná členka ŠCP je v súťažnom a tréningovom kolotoči od začiatku roka. Po dlhej dobe si preto vychutná prvý voľný víkend a naberie silu do poslednej fázy bojov o účasť v Tokiu. Pre strelca je dôležitá predovšetkým psychická pohoda.



“Ja som veľmi citlivý človek, mňa dokáže rozhodiť viac vecí ako ukľudniť. Snažím sa vyhnúť otázkam typu, či idem vyhrať, či získam toto, či získam tamto. Ja som človek, ktorý čaká čo bude a verí v to, že to dopadne pozitívne, ale neteší sa dopredu,” uzavrela.