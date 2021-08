PETA žiada MOV, aby z programu OH vylúčila jazdecké športy

Bratislava 16. augusta (TASR) - Organizácia za etické zaobchádzanie so zvieratami (PETA) vyzvala Medzinárodný olympijský výbor (MOV), aby vylúčil jazdecké športy z programu olympijských hier. Dôvodom je incident s koňom Saint Boy počas OH 2020 v Tokiu.



Kôň odmietol poslušnosť nemeckej päťbojárke Annike Schleuovej, ktorá prišla o možnosť bojovať o zlato. Schleuovej sa nepodarilo dosať koňa pod kontrolu, a tak zasiahla jej trénerka Kim Raisnerová. Natiahla sa spoza ohrady a koňa udrela päsťou do stehna. Za jej správanie jej Svetová federácia moderného päťboja (UIPM) udelila tzv. čiernu kartu a vylúčila ju z OH. "Olympijské hry majú ukazovať súťaživosť medzi ľuďmi, nie schopnosť vystrašiť a zraniť kone, ktoré nechcú súťažiť. PETA naliehavo vyzýva MOV, aby zrušila jazdecké športy z programu OH," uviedla prezidentka PETA Ingrid Newkirková.