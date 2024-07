Peter Budaj sa stal trénerom brankárov Anaheimu

Anaheim 11. júla (TASR) - Bývalý slovenský hokejový brankár Peter Budaj bude v nasledujúcej sezóne pracovať pre klub NHL. Stal sa trénerom brankárov v tíme Anaheim Ducks. Doteraz si plnil rovnakú funkciu v klube AHL Colorado Eagles, ktorý je farmou Colorada Avalanche.



Pre 41-ročného Budaja to bude trénerská premiéra v NHL. Brankárov v Colorade Eagles viedol v uplynulých dvoch sezónach. Vo funkcii nahradí Sudarshana Maharaja, ktorého "káčeri" povýšili na riaditeľa brankárskeho oddelenia. Ducks taktiež oznámili, že novým asistentom hlavného trénera Grega Cronina sa stal Tim Army. Informovala o tom oficiálna webstránka Ducks.



Budaj v Kalifornii ukončil svoju hráčsku kariéru, ale bolo to v konkurenčnom klube Los Angeles Kings. V NHL chytal v rokoch 2005-2019 aj za Colorado, Montreal a Tampu Bay. Colorado si ho vybralo v 7. kole draftu v roku 2001 z celkového 63. miesta. Práve v drese Avalanche si plnil aj rolu brankárskej jednotky. Počas 17 sezón odchytal v NHL celkovo 368 zápasov, pričom zaznamenal 158 víťazstiev, dosiahol priemer 2,7 gólu na zápas a úspešnosť zásahov 90,4 percenta. Pripísal si aj 18 čistých kont. Počas svojej kariéry odchytal aj 241 duelov v nižšej zámorskej súťaži AHL.



Budaj reprezentoval svoju krajinu na troch zimných olympijských hrách (2006, 2010, 2014), dvoch majstrovstvách sveta (2008, 2010), dvoch juniorských svetových šampionátoch (2001, 2002) a na jedných MS do 18 rokov (2000).